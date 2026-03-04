La librería Planeta Zocar abre una segunda tienda en Jerez

La librería de segunda mano Planeta Zocar en Jerez inicia una nueva etapa con su segunda apertura en una ubicación más amplia y accesible. El establecimiento abre sus puertas en calle Limones, local 2, frente a Urgencias del Ambulatorio del Arroyo, consolidando así su apuesta por la cercanía y el servicio al lector.

Fundada en 2015, Planeta Zocar se ha convertido en una de las librerías de segunda mano más reconocidas de la provincia de Cádiz. Su modelo combina la venta de libros reutilizados, fomentando la economía circular y el acceso asequible a la cultura. La apertura responde a la necesidad de contar con un espacio más funcional, que permita mejorar la exposición del catálogo y ofrecer una experiencia de compra más cómoda para sus clientes habituales y nuevos lectores. Planeta Zocar no es solo un punto de venta, sino un espacio cultural dinámico que, a lo largo de los años, ha colaborado con centros educativos, asociaciones y colectivos culturales de la ciudad, promoviendo la lectura y el acceso universal al libro. Con esta nueva ubicación, la librería reafirma su compromiso con Jerez, apostando por seguir siendo un referente en el ámbito del libro de segunda mano y un punto de encuentro para amantes de la lectura de todas las edades.