Libros: ‘Y se repite la historia’

Y se repite la historia es el relato con el que Sebastián Blanco Moreno rememora su origen en una casa de la calle Cantarería, la misma donde, a día de hoy, siguen viviendo Tío Juan y Bastiana, sus padres. Una de las pocas que, en Santiago, conserva la estructura de patio compartido. El lugar al que el autor de este librito entrañable siempre vuelve desde París: vivo en la ciudad de las luces y cada noche duermo en Jerez.

Libro de Bastián Blanco.

Es su segundo trabajo editorial y, en cierto sentido, continuación del poemario Memorias de mi patio, publicado en 2021. Ahora ha elegido la prosa para adentrarse en la memoria más genuina de sus mayores, incluida la dura experiencia de las cuadrillas que salían de la plaza de Santiago para la temporada de aceituna en el cortijo de Alíjar.

A la narración impresa de Bastián se añadió, en la presentación del libro, el impresionante testimonio verbal de las Tatas sobre la repetida dieta de garbanzos en las gañanías y el de su propio padre, Tío Juan, quien a sus noventa y tres años seguía recordando, como si fuera ayer, cómo los jornaleros se ponían en fila para recibir al dueño de la finca de turno y cómo tenían que quitarse el sombrero a su paso.