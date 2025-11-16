La literatura de tradición oral une las localidades de Jerez y Arcos

El instituto Elena García Armada ha emprendido en este curso 2025/26 una curiosa iniciativa con la que pretende acercar a las nuevas generaciones la tradición oral. La asignatura se oferta dentro del apartado de optativas en Bachillerato y a ella pueden acceder alumnos de letras puras y de humanidades y ciencias sociales.

Literatura de tradición oral, como se denomina esta asignatura, pretende “que el alumnado sepa cuáles son nuestras tradiciones, desde los refraneros a los cuentos pasando por los villancicos, que tenemos ahora muy a mano”, asegura Miguel Ángel Peña, coordinador de la misma.

Para el docente jerezano, dicha asignatura “le viene bien a cualquier alumno aunque sea de ciencias puras y haya optado por la química y la física en 2º de Bachillerato, porque luego, estos niños, muchos van al grado de Magisterio, y es una manera de acceder al romancero y coplas líricas. La literatura tradicional tiene muchos subgéneros, desde cuentos a adivinanzas, retahílas...y eso les viene bien, porque de otra forma, en lo que es la asignatura de literatura y lengua no da tiempo a verlo”.

Como experiencia práctica dentro de la asignatura, los trece alumnos que este año la cursan se han desplazado hace unos días hasta la localidad vecina de Arcos. Allí tuvieron la oportunidad de comprobar en primera persona cómo aborda el repertorio navideño de villancicos esta ciudad, gracias al compromiso de la Asociación Beatriz Pacheco y a la mediación de Pepa Caro, escritora arcense.

Un momento de la visita a la asociación.

“La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita para ellos, porque han convivido en primera persona con estas mujeres, que conservan el repertorio antiguo, y que no ha variado como ocurrió en Jerez con la serie ‘Así Canta Nuestra Tierra en Navidad’, que aflamencó muchos de esos villancicos hasta el punto de estandarizarlos”, comenta Miguel Ángel Peña.

Además, “los chavales han trabajado las transcripciones de villancicos con sus propias familias de tal forma que al ‘Marinerito ramiré’ lo usamos como ejemplo. Ellos han comprobado que un mismo villancico tiene diferentes acepciones, porque unas personas lo cantan de una manera, y otras de otra, y eso les ha llamado mucho la atención”.

Dentro de la asignatura, los estudiantes han tenido la oportunidad también de ahondar en el terreno del refranero español, acercándose “a los refranes de otoño”.

Asimismo, en las próximas semanas acudirán hasta los dos centros educativos adscritos al instituto, los colegios El Membrillar y el San José Obrero, para “profundizar en los cuentos, que son otra materia importante en esta literatura de tradición oral. Iremos a esos centros y contaremos los cuentos a los más pequeños, continuando así esa labor”.