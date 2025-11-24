Llega el I Concurso de Palabras Gitanas ¡participa aquí!

¿Sabías que muchas de las expresiones que usamos en el día a día tienen su origen en el caló, el idioma de los gitanos?

El caló es la variante hispano-romaní que los gitanos han transmitido de generación en generación en la Península Ibérica. Conserva gran parte del vocabulario de la lengua romaní —de origen indio y llegada a Europa en la Edad Media—, pero adaptada a la gramática del castellano.

Palabras tan habituales como “chaval” (muchacho), “parné” (dinero), “camelar” (enamorar o seducir), “lache” (vergüenza) o “jalar” (comer) vienen del caló y forman parte de nuestra forma de hablar en Jerez y en toda Andalucía.

La historia y la cultura gitana en España representan un legado impresionante, construido a lo largo de más de seis siglos, y forman parte esencial de la identidad andaluza. Palabras, giros y expresiones que hoy escuchamos en Jerez y en tantas zonas de Andalucía, y España, hunden sus raíces en esta lengua, que sigue viva en nuestra forma de comunicarnos.

Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Jerez y el Diario de Jerez se unen para poner en marcha una propuesta educativa y divulgativa que rinde homenaje a esta riqueza cultural:Así nace el I Concurso de Palabras Gitanas, un certamen abierto al público general que busca divulgar, poner en valor y celebrar la cultura gitana a través de su idioma.

Entra en este enlace y responde a las preguntas relacionadas con el caló, sus palabras y su influencia en la cultura andaluza ¡cualquier persona podrá participar! De entre todos los participantes que hayan acertado todos respuestas se realizará el sorteo de una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 200 euros.

Nuestro objetivo es sencillo: aprender jugando, acercándonos de una manera diferente a un patrimonio cultural que forma parte de nuestra identidad. Muy pronto daremos a conocer la fecha oficial, las bases de participación y el premio.

¡Mucha suerte! ¡Baxt!