La Lotería Nacional del sorteo del jueves deja un primer premio en Jerez

Imagen del despacho receptor de Loterías de Vallesequillo donde fue vendido el primer premio de la Lotería Nacional

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este pasado jueves 23 de octubre, dotado de 30.000 euros al número, cayó entre otras localidades, en Jerez de la Frontera.

En concreto, el número 83552, premiado con 300.000 euros a la serie, fue vendido en el despacho receptor 42.060 de la barriada de Vallesequillo.

Este primer premio de la Lotería Nacional, el número 83.552, fue muy repartido porque además tocó en las siguientes localidades: Urbanizacion Roquetas De Mar (Almería), Los Corrales De Buelna (Cantabria), Montilla (Córdoba), Anxeriz Santa Mariña(La Coruña), Puigcerdà (Girona), Caniles (Granada), Vecindario (Las Palmas), Madrid, San Javier (Murcia), Quart De Poblet (Valencia) y Zamora.

88944, segundo premio de la Lotería Nacional

Por otro lado, el segundo premio fue para el 88.944, que otorga 6.000 euros al décimo y 60.000 euros a la serie.

Resultaron agraciados con el segundo premio de este sorteo administraciones y despachos recpectores de Alcàsser, Badajoz, San Enrique De Guadiaro (Cádiz), Purchil, Palencia, Cruce De Sardina, Sta Lucia De Tirajana, Vilalba, Madrid, Vélez-Málaga, Herrera De Pisuerga, Cañada Rosal y Tarragona.

El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 23 de octubre de 2025 estaba dedicado a Terras do Miño en Lugo, Reserva de la Biosfera desde 2002. Se trata de la reserva más grande de Galicia y una de las más extensas de la Península Ibérica, con más de 363.000 hectáreas que abarcan el 39% de la provincia de Lugo.

Resultados de Lotería Nacional del jueves 23 de octubre

Los números premiados en el sorteo de este jueves 23 de octubre fueron los siguientes:

Primer premio: 83552

Segundo premio: 88944

Extracciones de cuatro cifras: 4534, 4631, 7023, 9363

Extracciones de tres cifras: 081, 190, 521, 587, 658, 760, 870

Extracciones de dos cifras: 25, 33, 39, 44, 67, 69, 73, 77, 99

Reintegros: 2, 3, 9