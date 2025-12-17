Luis Rubiales: “En España están pasando cosas muy graves y se mira para otro lado”

Luis Manuel Rubiales volvió ayer a Jerez para presentar su primer libro ‘Matar a Rubiales’, un trabajo en el que recopila toda la información respecto a su salida de la Real Federación Española de Fútbol.

En medio de altas medidas de seguridad, especialmente por la pintadas que habían aparecido en la mañana de ayer en la fachada de la bodega Me Encanta Jerez, el establecimiento en el que tuvo lugar la presentación, el ex futbolista del Xerez CD no ocultó su satisfacción “por volver a Jerez porque esta es una ciudad que guardo en el corazón, igual que a su equipo pues pasé dos años de mi vida muy importantes”. Previamente, dio las gracias al abogado jerezano “Mario Rosado, a la gente del Xerez” y a los responsables del espacio que acogió el acto.

Otro momento de la presentación del libro. / Manuel Aranda

Con la presentación de David Montes, el ex presidente de la Federación habló de su publicación, que inició “en abril de 2024”, y que compone muchísimo material de hemeroteca “que mi padre se había encargado de recopilar durante años”.

Rubiales expuso desde el primer momento que “este libro es mi verdad”, una verdad con la que “intento demostrar a base de pruebas mi inocencia, con testimonios y con archivos”.

El de Motril defendió también su labor al frente de la Federación Española “tanto en lo deportivo como a nivel de gestión”. “El fútbol sabe lo que he hecho y la evolución que ha habido desde que llegué”, añadió.

A este respecto valoró de forma positiva “el trabajo que hicimos con Mundial 2030”, y lamentó que a una ciudad como Málaga “la hayan dejado sola y desasistida, porque infraestructuras tiene para haber sido sede”.

Rubiales, firmando uno de sus libros a Juan Luis Gil, presidente del Xerez. / Manuel Aranda

En el libro, Rubiales considera, tal y como repitió en varias ocasiones durante sus intervenciones, que de su affaire “se han querido aprovechar algunos medios de comunicación y sobre todo los partidos políticos, empeñados en hacer de un beso asexual e ingenuo algo culpabilísimo”, justo lo contrario de lo que “ocurre con otros temas más graves que están ocurriendo hoy día pero que se mira para otro lado”.

Además, manifestó abiertamente que “todo eso la gente lo sabe y he encontrado siempre el apoyo de personas anónimas cuando me han visto por la calle”.

En su presentación, el de Motril se acordó de Yolanda Díaz, de María Jesús Montero y por supuesto, de Javier Tebas, al que acusó de querer crear “un juicio paralelo continuo sobre mi persona”.

Su objetivo, como él mismo admitió, “es limpiar mi nombre”, aunque reconoció que durante todo este tiempo “lo he pasado mi mal, ha sido muy duro, para mí y para mi familia”. Aún así, confesó que “no soy un cobarde, y voy a seguir peleando por demostrar la verdad”.

El acto contó con la presencia del presidente del Xerez, Juan Luis Gil, y su vicepresidente Jorge Garrido, además de otros ex futbolistas azulinos como Carlos Calvo.