Juan Manuel Sainz Peña presenta este miércoles 17 en Jerez su novela 'Agarrazagales'

El escritor jerezano Juan Manuel Sainz Peña presenta hoy en el Teatro Villamarta su novela 'Agarrazagales' (Peripecias Libros), obra galardonada con el Premio Internacional de Alcobendas ‘Bachiller Alonso López’, en 2022 y elegida de entre los 463 títulos presentados al certamen, procedentes de 42 provincias españolas, y de 25 países de todo el mundo (Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros).

El jurado estuvo presidido por Espido Freire, destacada autora en su labor narrativa -hasta el año 1999 fue la ganadora más joven del Premio Planeta, con solo 25 años- y compuesto también por Lorenzo Silva, escritor español conocido por sus novelas policíacas, autor de numerosos relatos, artículos y ensayos literarios que le han valido reconocimiento internacional, y José María Merino, narrador, poeta, ensayista y académico de la Real Academia Española y Premio Nacional de las Letras Españolas 2021.

Tras deliberar, acordaron otorgar en su momento el premio al autor jerezano. En su obra el jurado valoró la habilidad de su trama; las referencias a otras novelas ya clásicas (con clara influencia de Miguel Delibes o Jaime Pena) y su perfilada prosa, que describe una cuidada ambientación en el mundo rural en la época de la Guerra Civil. El desarrollo dramático cobra una gran importancia por la personalidad de los personajes destacando el de la narradora que soporta gran parte del peso del interés de la historia.

Cartel anunciador de la presentación de 'Agarrazagales'.

El acto de este miércoles 17, que tendrá lugar en la sala de usos múltiples del Teatro Villamarta (entrada por la calle Medina), comenzará a las 20:00, con entrada libre hasta completar el aforo, y está prevista, entre otros, la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; del delegado de Cultura, Francisco Zurita; y del teniente de alcaldesa Jaime Espinar.

Presentarán el acto Antonio Aguayo, presidente de Peripecia Libros; David Gallardo, periodista de Canal Sur; el escritor Alberto Puyana; y la diseñadora gráfica Isabel Halo, autora de la cubierta del libro. Una presentación que, promete el autor, “se saldrá como siempre del protocolo para convertir la puesta de largo de ‘Agarrazagales’ en un acto ameno y cargado de humor”.