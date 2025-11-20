Luis de Perikín acerca a los centros educativos su particular Navidad

La Sala Compañía ha albergado durante dos días los ensayos del grupo 'Así Canta Jerez en Navidad' que capitanea Luis de Perikín. Colegios de la ciudad han podido presenciar en directo el funcionamiento interno de este grupo, que se ha convertido en un referente de la Navidad de Jerez en todo el país.

En cuatro sesiones, dos cada día, el músico jerezano no sólo ha abierto sus ensayos a los más jóvenes, sino que ha interactuado con ellos durante los mismos, una oportunidad que ha permitido a muchos de los estudiantes interesarse y profundizar algo más en el día a día de este colectivo, conformado por 29 artistas y que acaba de comenzar una gira que le llevará por España entera.

La iniciativa ha sido organizada por el Ayuntamiento de Jerez a través del ciclo cultural Santa Cecilia, un ciclo que se desarrolla con diferentes actividades relacionadas con la música del 18 al 23 del presente mes.

En total han pisado el patio de butacas de la antigua iglesia de la Compañía de Jesús 1.000 escolares, de los que 22 pertenecen a colegios jerezanos y 3 a centros educativos de Huelva, muy interesados en vivir de primera mano esta experiencia.