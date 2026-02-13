Luis Planas informa a organizaciones agrarias y agricultores de Jerez de las primeras gestiones urgentes del Gobierno de España ante la UE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, junto a organizaciones agrarias y ganaderas del municipio, trasladó al ministro Luis Planas que el campo de Jerez necesita la ayuda inmediata de todas las administraciones para hacer frente a los graves daños provocados por las últimas borrascas en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Díaz ha agradecido la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, que ante el llamamiento del PSOE local y provincial junto a las organizaciones agrarias, se ha desplazado a una zona agrícola de Jerez para conocer de primera mano el impacto de los temporales sobre el terreno y escuchar directamente a los agricultores afectados.

El portavoz socialista también ha reconocido la implicación y el trabajo de las organizaciones agrarias Asaja y COAG, que acompañaron al ministro durante su visita y le trasladaron la magnitud de las pérdidas y las dificultades que atraviesa el sector.

José Antonio Díaz ha destacado que "la implicación del Gobierno de España en la reconstrucción y recuperación de la actividad agrícola en la zona es decidida e inmediata”, señalando que "la presencia del ministro en la zona afectada es una muestra clara de ese compromiso institucional. Ante circunstancias adversas, el Gobierno de España siempre da la cara, se sitúa por encima del ruido y dedica todos sus esfuerzos a ayudar a las personas afectadas para no dejar a nadie atrás”, ha afirmado Díaz, quien ha asegurado que "esa respuesta también llegará a los agricultores y ganaderos de Jerez y de toda la provincia de Cádiz".

“De hecho, el ministro de Agricultura informó a las organizaciones agrarias y a los agricultores presentes en la visita sobre las primeras gestiones urgentes que el Gobierno de España está haciendo ante la UE para actuar de forma inmediata en la recuperación de las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas. Sin duda, se trata de las primeras iniciativas que vendrán seguidas de otras medidas de apoyo del Gobierno de España”, añade el portavoz socialista.

Finalmente, José Antonio Díaz ha reiterado "la necesidad de que todas las administraciones trabajen de forma coordinada y con la máxima urgencia para garantizar la recuperación del sector primario, fundamental para la economía y el empleo en Jerez. El gobierno de la Junta de Andalucía también tiene que sumarse ya a este esfuerzo aportando ayudas y financiación en la tarea de reconstrucción de nuestro medio rural”.