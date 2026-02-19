Luna Miguel presenta en Jerez su nuevo libro

La librería El Laberinto de Jerez albergará este viernes, 20 de febrero, a las 19 horas, la presentación del libro 'Incensurable' (Lumen) de Luna Miguel. La autora estará acompañada de la poetisa jerezana Yolanda Rosado y del librero Adrián Otero.

"La filósofa Letrice Santos es expulsada de la universidad tras atreverse a dictar una conferencia sobre el placer y la censura. Su único crimen: desfilar a sus alumnas a pensar por qué la novela más polémica de la literatura contemporánea ha desaparecido de todas las bibliotecas del mundo; Lolita de Nabokov". Así relata la sinopsis de la nueva obra de Luna Miguel.

Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990) vive entre Barcelona y Madrid. Es editora y scout literaria. Ha publicado los libros de poemas Estar enfermo (2010), Poetry is not dead (2010), Pensamientos estériles (2011), La tumba del marinero (2013), Los estómagos (2015), El arrecife de las sirenas (2017), Poesía masculina (2021) y Un amor español (2023), todos ellos editados por La Bella Varsovia. También es autora de los ensayos El coloquio de las perras (Capitán Swing, 2019), Caliente (Lumen, 2021) y Leer mata (La Caja Books, 2022); y de la novela El funeral de Lolita (Lumen, 2018). Escribió y dirigió el monólogo teatral Ternura y derrota (CNTC, 2021; reedición en La Bella Varsovia, 2024) y colaboró en la dramaturgia de El lugar y el mito (CNTC, 2022).