Manuel del Valle inaugura en 'ArteaDiario' en Jerez: "El arte también debe mirar a la sombra"

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' acogerá este jueves, 19 de febrero, a las 19,30 horas, la inauguración de la exposición 'Derecho de autor', de Manuel del Valle. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas.

Una muestra que es "más bien una ironía sobre la propiedad de las ideas. Me gusta pensar, siguiendo a Carl Jung, que existe un "inconsciente colectivo". Las ideas flotan en el aire y los artistas funcionamos como antenas: sintonizamos esas frecuencias y las bajamos al lienzo, a la partitura o al papel. Esta exposición nace de un fenómeno de "sincronicidad": yo pintaba un cuadro por una necesidad interna y, tiempo después, descubría que esa imagen ya existía en una novela que yo no había leído. Mis cuadros acabaron siendo "portadas imaginarias" de libros reales".

"Todo esto empezó -añade- casi como un juego literario con Sara Martín. Un juego muy creativo y divertido. Nos inventamos nuestra propia editorial imaginaria, a la que llamamos 'Manusara elefantes crudos'. Nos apropiamos de la estética inconfundible de los libros de Anagrama —con sus portadas amarillas, naranjas, celestes— y jugábamos a crear imágenes para esa colección fantasma. Por ejemplo, pinté a un mono haciendo de psicoanalista y luego nos dimos cuenta de que era la portada perfecta para 'El mono desnudo' de Desmond Morris. O el cuadro de unos chicos en el gimnasio, absortos en sus móviles, que conectó de inmediato con 'La sociedad del cansancio' de Byung-Chul Han".

Obras que cuentan además con una carga política importante, como esa guillotina en un palacio de justicia en referencia al libro 'Vigilar y castigar' de Michel Foucault. "Quise representar la guillotina no como barbarie, sino como lo que fue: un triunfo de la razón, una máquina eficiente. Para darle un toque inquietante, coloqué la guillotina en un palacio de justicia vacío, y a la chica condenada la llevan dos gendarmes con el uniforme de las películas de 'La Pantera Rosa'. Ese contraste entre lo ridículo de los uniformes y lo terrible de la ejecución refleja la banalidad burocrática del castigo".

También hay espacio para una visión más apocalíptica, como ese París en llamas. "Sí, esa es mi visión para 'Sumisión' de Michel Houellebecq, un autor que nos fascina a Sara y a mí. He pintado un París colapsado, con la Torre Eiffel al fondo, coches apilados y el asfalto levantado. Es la imagen física del derrumbe moral de Occidente que narra la novela".

Una muestra que transita además hacia lo oscuro, con imágenes muy duras que recuerdan al Marqués de Sade. "Porque el arte también debe mirar a la sombra. Hago un homenaje al Marqués de Sade, cuyas lecturas me impactaron de adolescente. El cuadro se titularía 'Sade: el vecino de al lado'. Muestra un salón burgués, con un hombre mayor leyendo plácidamente, mientras a sus pies hay una mujer desnuda y atada. Lo terrorífico es la normalidad con la que convive la violencia en ese salón "respetable". Y en esa línea está mi versión de 'Cocoon' en lugar de la piscina amable de la película, pinté una piscina de sangre donde unos ancianos sacrifican a un bebé para rejuvenecer. Es una metáfora del "vampirismo generacional"".

Pero no todo es oscuridad. También hay un homenaje muy emotivo a sus raíces jerezanas. "Por supuesto. Hay un cuadro que es puro corazón, dedicado al maestro de guitarra Rafael del Águila. Recuerdo ir de niño con mi padre y mi hermana Carmen, que aprendía con él, caminando desde la barriada del Chicle. Llegábamos y él, con ese aire bohemio, se estaba levantando a esa hora y lavando la cara en una palangana. Vivía humildemente porque solo le importaba el arte. He pintado ese momento: el maestro enseñando a un joven aprendiz que luego sería otro maestro de la guitarra flamenca jerezana".

Del Valle confiesa que expone en 'ArteaDiario' "es un honor y, en cierto modo, un cierre de ciclo. Aunque soy de Jerez y ya he realizado exposiciones individuales en otras ciudades, con esta sala tenía una "espina" clavada. No solo porque hasta ahora solo había participado en colectivas aquí, sino porque hace unos años preparé un proyecto muy específico para este espacio —una instalación para el Día de Difuntos— que al final, por unas cosas u otras, no llegó a realizarse. Así que me agrada que Bernardo Palomo (crítico de arte y comisario de la sala) me haya invitado precisamente ahora, cuando la sala ha sido remozada y comienza una nueva etapa. Aquella instalación sobre la muerte no pudo ser, pero ahora vengo con una obra que también mira a la sombra y a lo existencial. Es el momento perfecto".

De hecho, una de las obras de Del Valle toma el título del libro 'El pintor de dudas', de Bernardo Palomo. "Sí, esa historia cierra el círculo. Yo quería pintar un artista delante del caballete pintando a una modelo y a su reflejo en el espejo, pero recordé la novela de Bernardo. Allí el conflicto es entre un artista y dos mujeres: una joven doctora y una mujer madura. Modifiqué mi cuadro para adaptarlo a esa duda vital, eliminando el espejo y poniendo a las dos mujeres enfrentadas. Cuando hace poco Bernardo vino a mi estudio, rápidamente identificó mi imagen con su novela. Y, por otro lado, le gustó mucho todo este juego de portadas imaginarias, y decidió que esta serie tenía que inaugurar la nueva etapa de 'ArteaDiario'".