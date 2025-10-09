Luz Shopping celebra sus 15 años en Jerez con una ocupación del 93%

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y el único outlet de la provincia de Cádiz, cumple 15 años y lo celebra a lo grande con una campaña de ofertas, premios y actividades especiales bajo el lema 'Momentos que no encuentras online', que se desarrollarán del 10 al 25 de octubre. Durante esas dos semanas, el centro contará con experiencias exclusivas para clientes y visitantes, que ponen en valor la cercanía, la experiencia y el disfrute compartido.

Desde su apertura en 2010, Luz Shopping ha dado la bienvenida a más de 125 millones de visitantes, posicionándose como un referente dentro de la provincia. Importantes enseñas como IKEA, Decathlon, Alcampo, Karting, estaban ya presentes en la inauguración del Parque de Medianas hace 15 años, añadiendo posteriormente en 2012 el Outlet y la zona de restauración, con anclas como Nike, Lefties o Guess.

En 2019 se llevó a cabo una profunda remodelación del Outlet, que fue premiada como la mejor reforma de centro comercial ese año por la AECC (Asociación Española de Centros Comerciales). Y desde su apertura en 2012, nuevas marcas como Scalpers, Skechers, Adidas, Álvaro Moreno o Bimba y Lola, entre otras, se han ido añadiendo al mix comercial, conformando una oferta única que nos hace destacar como el único Outlet en toda la provincia de Cádiz.

En el último año fiscal, se han vuelto a sobrepasar los 9 millones de visitantes, volviendo a batir la mejor marca histórica del centro. Además, Luz Shopping es un motor económico de relevancia en su región, generando actualmente más de 1.000 empleos junto a IKEA.

Desde sus inicios, Luz Shopping ha dejado claro su compromiso con la comunidad local, siendo parte activa en multitud de acciones de impacto social: el Armario Solidario, la implantación de su núcleo de aseos de cambiador inclusivo que combina aparato para personas ostomizadas, siendo el primero en un centro comercial en España, los premios solidarios de Navidad, los Huertos Solidarios, etc.

Actualmente, el centro comercial se encuentra en sus máximos históricos de ocupación, llegando al 93%, con la previsión de nuevas aperturas en 2025. Este año, Luz Shopping ya ha acogido nuevos establecimientos como Triumph, Sibuya, Half Price, IKEA Oportunidades, y tiene prevista la próxima apertura, entre otros, de Obramat, Sushisom y Motorcard en los próximos meses.

"En estos 15 años de andadura, Luz Shopping se ha consolidado como lugar de destino y atractivo de compras y ocio, siendo una entidad clave para la economía de la provincia y un factor de relevancia turística. Estamos orgullosos de nuestra evolución y de poder acoger a visitantes más allá de la provincia, siendo, al mismo tiempo, un motor económico y de empleo, con un alto compromiso con la comunidad y el entorno, que se refleja en nuestro plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa, en colaboración con otras organizaciones y ONG’s", afirma Antonio Íñigo, gerente de Luz Shopping.

El equipo humano: los protagonistas del aniversario

Como parte central de este aniversario, el centro ofreció un desayuno especial para todos los empleados, en reconocimiento a su dedicación y compromiso durante estos quince años. "Son ellos quienes, día a día, han hecho posible que LUZ Shopping sea mucho más que un destino comercial. Detrás de cada experiencia vivida en Luz Shopping hay personas que lo hacen posible. Esta celebración es también por ellos, por su esfuerzo diario y por mantener vivo ese espíritu cercano que nos caracteriza", añade Antonio Iñigo.

Experiencias más allá de las compras

Del 10 al 25 de octubre, Luz Shopping se convertirá en un espacio aún más especial con las actividades 'Momentos que no encuentras online', pensadas para disfrutar en compañía y crear nuevos recuerdos:

Nails Bar gratuito, un servicio gratuito para pintado de uñas para quienes presenten un ticket de compra mínima de 20 euros en un mismo día.

un servicio gratuito para pintado de uñas para quienes presenten un ticket de compra mínima de 20 euros en un mismo día. Promoción 'Entra y gana' , que permitirá a los clientes ganar un armario PAX de IKEA y una tarjeta regalo de 500 euros.

, que permitirá a los clientes ganar un armario PAX de IKEA y una tarjeta regalo de 500 euros. Promoción 'Best Friend Forever' para disfrutar de una tarjeta regalo junto a tu mejor amigo/a y seguir viviendo experiencias increíbles juntos, mediante la compra de una tarjeta regalo a partir de 10€, con la que conseguir una adicional de 10€.

para disfrutar de una tarjeta regalo junto a tu mejor amigo/a y seguir viviendo experiencias increíbles juntos, mediante la compra de una tarjeta regalo a partir de 10€, con la que conseguir una adicional de 10€. Talleres para los más pequeños , donde podrán pintar imanes y personalizarlos de formas únicas.

, donde podrán pintar imanes y personalizarlos de formas únicas. Espacio para personalizar las prendas nuevas y hacer que tus compras de nueva temporada sean únicas e irrepetibles, mostrando la muestra de compra de la nueva prenda adquirida en alguna de las tiendas de LUZ Shopping durante el período de promoción.

El objetivo de Luz Shopping es fomentar las visitas al centro, agradecer a sus clientes por estar a su lado en estos 15 años de trayectoria y recordar a la comunidad que es un sitio más allá de ir de compras, es el lugar de encuentro de referencia para compartir momentos reales. Además, durante estos días, influencers locales y nacionales se sumarán a las celebraciones para vivir y compartir la esencia de Luz Shopping con sus comunidades digitales.

Con todas estas celebraciones, Luz Shopping reafirma su compromiso con Jerez y su entorno, agradeciendo el camino recorrido y mirando al futuro con el objetivo de seguir creando momentos inolvidables, auténticos y, sobre todo, humanos, que vayan más allá de las pantallas.