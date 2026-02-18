Luz Shopping cierra 2025 con un récord histórico de 9,2 millones de visitantes

Luz Shopping ha cerrado 2025 con 9,2 millones de visitantes, un 1,3% más que en 2024. Esta cifra supone un record histórico en sus 15 años de vida y afianza su posición como uno de los principales motores comerciales y económicos de la región.

En términos de ventas, incluyendo su zona outlet, ha registrado un crecimiento global del 2% frente a 2024, lo que evidencia la solidez de su oferta comercial, que en 2025 se ha reforzado con la incorporación de grandes marcas nacionales e internacionales como Half Price, Obramat y Sibuya.

Con una ocupación histórica del 93% y rozando el pleno en la zona outlet, el centro ya tiene confirmadas nuevas aperturas para 2026, entre ellas Sushisom y Motocard. Con ellas, enriquecerá aún su propuesta comercial el propósito corporativo de Ingka Centres, crear lugares de encuentro para que la gente se conecte, se relaje, coma, compre y juegue, adaptados siempre a las necesidades de las comunidades locales.

Uno de los hitos más relevantes de 2025 fue la celebración del 15º aniversario. Con más de 125 millones de visitantes acumulados desde 2010 y más de mil empleos locales generados junto a Ikea, esta fecha "volvió a poner en valor el papel comercial, económico y social del centro para Jerez de la Frontera y sus alrededores".

"Luz Shopping va más allá de ser un lugar de compras, es un espacio pensado para conectar con nuestra comunidad y generar experiencias únicas. A lo largo de estos 15 años, hemos trabajado para ser el lugar de encuentro de referencia para nuestros visitantes y las cifras obtenidas nos demuestran que el camino tomado está siendo el correcto a seguir. Esta visión sigue la filosofía global de Ingka Centres de crear lugares que fomenten el bienestar social, creando valor para las personas y las comunidades con las que interactuamos", señala Antonio Iñigo, gerente de Luz Shopping.