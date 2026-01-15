Luz Shopping impulsa la circularidad con el ‘Armario Solidario’: prendas que cambian vidas y premios de hasta 3.000 €

Luz Shopping celebra la sexta edición de su iniciativa ‘Armario Solidario’, un proyecto que promueve la economía circular y el apoyo al entorno local. Desde su creación, se ha consolidado como una acción recurrente en el centro comercial, que año tras año moviliza a la comunidad para contribuir con prendas que serán reutilizadas con fines solidarios.

La campaña comienza el 16 de enero y se extenderá hasta finales de mes. Durante este periodo, los visitantes de Luz Shopping podrán entregar la ropa en la Sala LUZ, situada en el Outlet, junto a la tienda Parfois. Las prendas deberán estar en buen estado y ser aptas para su reutilización, con un mínimo de cinco prendas por participante.

El objetivo de esta edición es superar los resultados obtenidos el año pasado, donde se lograron recoger 21.322 prendas. Esto supuso un total de 5 toneladas de ropa, reflejando el alto nivel de implicación y compromiso de la comunidad con este tipo de acciones solidarias y sostenibles.

Todas las personas que participen entregando ropa entrarán en el sorteo de grandes premios en tarjetas regalo. Se sortearán tres tarjetas regalo por diferentes importes -3.000€ (250€ al mes durante un año), 1.800€ (150€ al mes durante un año) o 1.200€ (100€ al mes durante un año)- que podrán utilizarse en más de 60 establecimientos del centro comercial.

Además, IKEA vuelve a colaborar con esta iniciativa y, en esta edición, se suma con el sorteo del armario vestidor expuesto en el espacio de la promoción, uno de sus productos más representativos. Todas las prendas recogidas serán donadas a Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, contribuyendo así a apoyar a las personas y familias que más lo necesitan.

"Un año más agradecemos a Luz Shopping su compromiso y valiosa colaboración, mediante esta iniciativa, con nuestra apuesta por el reciclaje y la recuperación textil que se materializa en la marca Moda re- —explica Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez—. Gracias a estas donaciones de ropa, a la que damos una segunda vida, conseguimos ofrecer oportunidades laborales a personas en situación de exclusión social y cuidar del planeta, promoviendo un consumo responsable".

"En Luz Shopping tenemos una responsabilidad clara con nuestro entorno y con la comunidad que nos rodea, y acciones como ‘Armario Solidario’ reflejan ese compromiso real con la sostenibilidad y la solidaridad -explica Antonio Íñigo, gerente de Luz Shopping—. Nos enorgullece comprobar cómo, año tras año, nuestros clientes participan de forma activa y generosa en una iniciativa tan bonita y bien acogida, que genera un impacto social positivo y refuerza nuestro vínculo con la comunidad local".

Con este tipo de iniciativas, Luz Shopping reafirma su apuesta por la sostenibilidad y su compromiso con el entorno, consolidándose como un lugar de encuentro que va más allá de las compras y que contribuye activamente al bienestar social.