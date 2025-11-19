Luz Shopping en Jerez prepara una gran subasta con importantes rebajas de precios y tarjetas regalo

Luz Shopping lanza una serie de activaciones especiales para sus visitantes en la segunda quincena de noviembre, una época de compras marcada por los grandes descuentos y ofertas especiales.

La celebración de una subasta pública en colaboración con varios operadores del centro, un sorteo de una tarjeta regalo para los nuevos suscriptores a la newsletter y las promociones clásicas de Black Friday de los diferentes establecimientos. Todo esto se suma a la oferta habitual de Luz Shopping a sus clientes para sumar nuevas experiencias más allá de sus compras.

La gran subasta de Luz Shopping

El 22 de noviembre la zona de restauración del outlet será el lugar de celebración de la Gran Subasta de Luz Shopping, donde varios operadores participarán con una selección de productos para ser vendidos a las pujas ganadoras. Comenzará a las 13 horas, con los artículos de Ikea de su Mercado Circular y un precio de partida hasta un 90% inferior al valor original. Después, se sumarán Decathlon y Variety con productos muy atractivos, respectivamente.

Sorteos más allá de las compras

Entre los días 24 y 30 de noviembre, Luz Shopping dará a sus visitantes una nueva posibilidad de conseguir una tarjeta regalo de 250 euros. Todos los clientes que se suscriban a su newsletter en ese periodo de tiempo tendrán la posibilidad de participar en el sorteo de esa tarjeta regalo, válida en los establecimientos adheridos al programa de tarjeta regalo del centro.

Y como es habitual en este fin de mes, las tiendas del centro se sumarán a los descuentos especiales de Black Friday, dando la posibilidad a los clientes de conseguir los productos de temporada o futuros regalos navideños a un precio inferior.

"Nuestro objetivo con estas activaciones en enriquecer la experiencia habitual de quienes nos visitan, especialmente en un momento tan relevante para el retail como es esta época del año. Más allá de los descuentos de Black Friday, queremos sorprender con propuestas innovadoras pensadas para fomentar la participación de nuestros clientes, incrementar el tráfico al centro y crear nuevas experiencias", explica Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de Luz Shopping.