Luz verde a la construcción de 8 nuevas viviendas en el centro histórico de Jerez

La comisión local de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a un conjunto de propuestas de intervención en locales y edificios del centro histórico que tienen como objeto la construcción de nuevas viviendas, la adaptación de espacios para acondicionarlos a nuevos usos, o acometer arreglos puntuales en inmuebles, tanto en zonas interiores como en fachadas.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día, el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, que ha presidido la sesión junto a la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha destacado varias intervenciones en inmuebles para habilitar un total de 8 viviendas.

En primer lugar, se ha dado el visto bueno a las obras de adaptación interior y en zonas de fachada de un antiguo local de oficinas ubicado en la planta primera de un edificio de la calle Lealas para destinarlo a 2 viviendas; también se ha autorizado otra actuación de reforma de fachadas y de adaptación de dos locales de la calle Évora para destinarlos a una unifamiliar. Actualmente, los locales presentan condiciones inadecuadas tanto para su uso comercial como residencial.

Asimismo, se ha dado luz verde a la terminación de las obras de un edificio catalogado de la calle Prieta de 4 viviendas y garajes que resultaron inacabadas en su día. Este proyecto, por tanto, posibilitará la conclusión de estas obras, así como su adaptación al Plan General y a la normativa actual; igualmente, permitirá reconstruir su fachada, que se derrumbó allá por el año 2013, cuando su ejecución se encontraba paralizada.

Y cerrando el apartado residencial, la Comisión de Patrimonio ha dictaminado favorablemente los trabajos que se llevarán a cabo en un inmueble de la calle Álamos, consistentes en la división de un local en bruto para dividirlo en tres locales, uno de los cuales será acondicionado como vivienda.

Otros asuntos

En otro orden de cosas, la comisión ha dado el visto bueno a distintas propuestas presentadas por particulares o empresas para acometer reformas de edificios que contribuirán a recuperar espacios degradados y a mejorar la imagen del entorno.

Entre estas obras figuran el adecentamiento general y pintado de la fachada de un inmueble de la plaza Mirabal; la rehabilitación de la cornisa del balcón de un edificio catalogado de la calle Remedios, que tiene una cronología predominante de finales del siglo XIX y principios del XX; o las obras de resanado, tratamiento de fachadas, y mantenimiento completo de una finca de locales comerciales, viviendas y oficinas de la calle Doña Felipa.