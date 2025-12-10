Madre Coraje envía 108.300 kilos de ayuda humanitaria a Perú y Mozambique
Destacan más de 20 toneladas de libros, 13 toneladas de material escolar y 2.300 kilos de mantas
Este año, la Fundación Madre Coraje ha enviado 108.300 kilos de ayuda humanitaria a Perú y Mozambique, llevando no solo material, sino esperanza, educación y dignidad a miles de personas. En 2025 han logrado llevar a cabo 10 envíos: 9 contenedores a Perú y 1 a Mozambique, gracias al apoyo de la Fundación ACS, el Ayuntamiento de Chiclana y la solidaridad de numerosos donantes particulares.
Entre los envíos destacan más de 20 toneladas de libros y 13 toneladas de material escolar, que han reforzado la educación de niñas, niños y jóvenes en comunidades vulnerables. Además, 2.300 kilos de mantas han llegado a quienes sufren las olas de frío, llevando calor y consuelo a quienes más lo necesitan.
Historias que emocionan
Durante las visitas de seguimiento realizadas por Madre Coraje, se comprobó el impacto real de la ayuda: en la Casa del Niño y la Niña Santa Bernardita en Perú, los libros llegaron seleccionados cuidadosamente según la edad de cada niño y niña, despertando ilusión y curiosidad; desde Las Carmelitas, también en Perú, se observó cómo la escuela infantil que gestionan crece en matrículas y mejora su gestión pedagógica, consolidando un proyecto que cambiará vidas a largo plazo.
Estas alianzas con más de 20 años de historia demuestran que la confianza y el respeto mutuo son la base de una cooperación que trasciende fronteras.
En total, los 108.300 kilos de ayuda, valorados en 1.552.000 €, han llegado en perfectas condiciones, transformando materiales en oportunidades reales y reforzando la educación y el bienestar de miles de personas.
A pesar de los desafíos económicos, Madre Coraje continúa demostrando que cuando la solidaridad se organiza, la ayuda llega, el apoyo se siente y la dignidad se reconstruye.
