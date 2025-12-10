Madre Coraje envía 108.300 kilos de ayuda humanitaria a Perú y Mozambique

Este año, la Fundación Madre Coraje ha enviado 108.300 kilos de ayuda humanitaria a Perú y Mozambique, llevando no solo material, sino esperanza, educación y dignidad a miles de personas. En 2025 han logrado llevar a cabo 10 envíos: 9 contenedores a Perú y 1 a Mozambique, gracias al apoyo de la Fundación ACS, el Ayuntamiento de Chiclana y la solidaridad de numerosos donantes particulares.

Entre los envíos destacan más de 20 toneladas de libros y 13 toneladas de material escolar, que han reforzado la educación de niñas, niños y jóvenes en comunidades vulnerables. Además, 2.300 kilos de mantas han llegado a quienes sufren las olas de frío, llevando calor y consuelo a quienes más lo necesitan.

Un niño lee uno de los libros enviados por Madre Coraje.

Historias que emocionan

Durante las visitas de seguimiento realizadas por Madre Coraje, se comprobó el impacto real de la ayuda: en la Casa del Niño y la Niña Santa Bernardita en Perú, los libros llegaron seleccionados cuidadosamente según la edad de cada niño y niña, despertando ilusión y curiosidad; desde Las Carmelitas, también en Perú, se observó cómo la escuela infantil que gestionan crece en matrículas y mejora su gestión pedagógica, consolidando un proyecto que cambiará vidas a largo plazo.

Estas alianzas con más de 20 años de historia demuestran que la confianza y el respeto mutuo son la base de una cooperación que trasciende fronteras.

En total, los 108.300 kilos de ayuda, valorados en 1.552.000 €, han llegado en perfectas condiciones, transformando materiales en oportunidades reales y reforzando la educación y el bienestar de miles de personas.

A pesar de los desafíos económicos, Madre Coraje continúa demostrando que cuando la solidaridad se organiza, la ayuda llega, el apoyo se siente y la dignidad se reconstruye.