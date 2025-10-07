Retiran malas hierbas del patio de recreo del CEIP Elio Antonio de Nebrija de Jerez

Las delegaciones municipales de Educación y Servicios Públicos han actuado coordinadamente en el CEIP Elio Antonio de Nebrija para la retirada de unas malas hierbas que habían crecido en el patio de recreo del centro escolar, como respuesta a las demandas de la comunidad educativa que había advertido de la presencia de elementos vegetales que estaban afectando al alumnado.

Técnicos de Medio Ambiente han explicado que se trataba de una mala hierba, muy común en zonas verdes y parques, cuyas semillas al secarse se desprenden de unas espinas que pueden afectar a la piel.

Las actuaciones en el CEIP Elio Antonio de Nebrija comenzaron el pasado jueves día 2 con una visita de evaluación para determinar la actuación que llevar a cabo ante el aviso del centro y este lunes, se ha procedido a la realización de una poda y una limpieza de la citada hierba con una máquina que retira las púas dañinas.

El Ayuntamiento de Jerez ha resaltado el trabajo que durante todo el año realizan de forma coordinada las delegaciones de Educación y Medio Ambiente para el mantenimiento de los espacios verdes de los colegios públicos de la ciudad y de la zona rural, en beneficio de la comunidad educativa. En este sentido, continuamente se realizan labores de jardinería y poda en las zonas de recreo, incentivándose los trabajos de desbroce y limpieza de plantas y malezas en determinadas épocas, como la primavera y el verano, con el fin de crear un ambiente más agradable en los centros docentes, evitando riesgos y preservando el bienestar del alumnado, el profesorado y las familias.