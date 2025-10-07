La actriz María Espejo, protagonista de la lección inaugural del IES Padre Luis Coloma de Jerez

La lección inaugural del IES Padre Luis Coloma ha tenido lugar este martes, 7 de octubre. Su objetivo es visibilizar el respaldo del Ayuntamiento a la comunidad educativa en momentos que son relevantes en el presente curso académico 2025-2026. La lección fue impartida por la actriz y empresaria María Espejo, quien ha hecho un recorrido muy personal por su trayectoria profesional relacionada con el mundo de la televisión, el teatro y el cine y ha ofrecido claves, en función de su propia experiencia, a los jóvenes para afrontar esta etapa educativa.

Durante su intervención, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, quien fuera director de este instituto, ha recordado los buenos momentos que ha vivido en este centro educativo y ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por su implicación con la educación.

La delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha asistido a este acto en el que también han participado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, y el director del IES Padre Luis Coloma, Moisés Camacho, reuniendo a alumnado y profesorado del propio centro y de otros centros de la ciudad, junto a las compañías de teatro de estudiantes ‘Ratón Pérez’ y ‘Santa Isabel de Hungría’. Nela García también ha señalado que la figura de María Espejo “es un gran referente de energía, vitalidad y valentía para los jóvenes, un ejemplo de trabajo por y para la cultura, dando además ejemplo del esfuerzo que supone crecer en valores, arriesgar en su empresa y generar empleo”.

Al acto han asistido también representantes de centros educativos como el Seritium, Elena García Armada, Escuela de Arte, Colegio Montaigne, Isabel La Católica, Gloria Fuertes y el Conservatorio Joaquín Villatoro.

En cuanto al desarrollo, durante la cita se proyectaron dos vídeos, uno realizado por Rober Pazos, presentador de Onda Jerez TV, y otro de Juan y Medio, de Canal Sur.

María Espejo hizo hincapié durante la lección inaugural en "la toma de decisiones", aludiendo al momento en el que con 14 años es elegida para presentar el programa de Canal Sur 'La banda' superando un casting de 25.000 candidatos. Además, habló de "la importancia de la formación" para poder triunfar en la vida.

Maria Espejo, firmando en el libro de honor junto a Moisés García, director, y José Ángel Aparicio.

Al término del mismo, la protagonista, que ha firmado también en el libro de honor del centro, recibió el cariño por parte del público, que llenaba el salón de actos, y recibió una serie de obsequios. Su fotografía, al igual que la de sus predecesores en esta lección inaugural, lucirá en el propio salón de actos del instituto.