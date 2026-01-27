Mamen Sánchez agradece a Vueling su apuesta por el Aeropuerto de Jerez

La diputada socialista Mamen Sánchez ha trasladado el agradecimiento a la compañía Vueling por "su firme apuesta por el Aeropuerto de Jerez, una infraestructura estratégica para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de la provincia de Cádiz".

Sánchez ha destacado que, "tras la salida de Ryanair, Vueling ha respondido incrementando el número de plazas en destinos clave como Barcelona y Palma de Mallorca, garantizando así la continuidad de conexiones fundamentales tanto para los gaditanos y gaditanas como para empresas y turismos y así mantener la actividad económica de la provincia".

Asimismo, ha puesto en valor que TUI haya mantenido la conexión con Londres Gatwick, un enlace esencial para el turismo internacional y que antes hacía Rynair.

“Es una buena noticia que compañías como Vueling apuesten de forma clara por Jerez, porque demuestra que el aeropuerto tiene demanda y potencial cuando existe voluntad empresarial”, ha señalado la diputada socialista.

De cara a 2026, Mamen Sánchez ha recordado que Vueling "refuerza aún más su compromiso con el Aeropuerto de Jerez, aumentando la conexión con Barcelona de 9 a 12 vuelos semanales. La conexión con Barcelona es muy importante para enlazar con destinos internacionales. También Vueling va a incrementar de 6 a 7 las frecuencias con Palma de Mallorca, y estableciendo durante la temporada de verano dos nuevos destinos que no se habían ofertado hasta ahora desde Jerez: Santiago de Compostela e Ibiza, ampliando de forma real la conectividad aérea de la provincia”, explica.

A este refuerzo se suma además la incorporación de nuevas conexiones internacionales, entre ellas la ruta con Londres-Stansted, que se ofrecerá por primera vez desde el aeropuerto de Jerez a través de Jet2.com, y que se añade a otras conexiones ya existentes con el Reino Unido. “Estas nuevas rutas confirman que el aeropuerto de Jerez sigue ganando interés para las compañías aéreas y para los mercados turísticos europeos”, ha señalado Sánchez.

No obstante, la diputada socialista ha mostrado su preocupación por la falta de implicación de Iberia con el Aeropuerto de Jerez. “Mientras otras compañías crecen y apuestan por nuevas rutas, Iberia ha vuelto a recortar vuelos en la temporada de invierno de lunes a viernes, concretamente dos al día, y mantiene una operativa con aviones de apenas 80 plazas y no ha incrementado ni el número de plazas ni la oferta de nuevos destinos”, ha denunciado. El incremento de la conexión entre Jerez y Madrid a su juicio debe ser prioritario, porque desde la capital se hacen las conexiones aéreas al resto de mundo.

La diputada socialista ha calificado además de “especialmente incomprensible” que en momentos en los que no existen conexiones ferroviarias con Madrid, Iberia no haya reforzado su operativa aérea desde Jerez. “Es una oportunidad perdida para garantizar la movilidad de la ciudadanía y atender una demanda real”, ha afirmado.

En este contexto, Mamen Sánchez ha querido recordar que "la promoción turística de las rutas aéreas y el apoyo a la conectividad corresponden a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Cádiz, administraciones que cuentan con competencias y recursos para incentivar nuevas conexiones y reforzar las ya existentes. La apuesta por el Aeropuerto de Jerez debe ser una prioridad compartida y coordinada, porque la conectividad aérea es clave para el turismo, el empleo y la economía de la provincia”, ha subrayado.

“Cuando hay compromiso, las rutas funcionan. El Aeropuerto de Jerez lo está demostrando”, ha concluido Mamen Sánchez, quien ha asegurado que “desde el PSOE se seguirá defendiendo un aeropuerto con más vuelos, más destinos y mejores conexiones, porque eso significa más empleo, más turismo y más oportunidades para la provincia de Cádiz”.