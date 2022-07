“No habrá subida de impuestos municipales el año próximo”

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, asegura que la ciudad ha salido reforzada de la crisis provocada por el coronavirus, una situación que le permitirá afrontar mejor los próximos meses de incertidumbre económica. Insiste en que se continúa realizando una importante inversión tanto pública como privada, especialmente el centro histórico, una circunstancia que afirma tiene su reflejo en la recaudación fiscal del Ayuntamiento. Por ello, anuncia que el próximo año los impuestos continuarán sin subirse.

Sánchez vuelve a reclamar "lealtad institucional" a la Junta de Andalucía y espera que el Ministerio de Hacienda respalde las previsiones contables realizadas para no tener que hacer excesivos recortes en el presupuesto municipal de este año. Y señala que, a pesar del revés en las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, está convencida de que no va a influir en las municipales de mayo del año próximo, donde repetirá como candidata.

La regidora atendió a Diario de Jerez el pasado miércoles, dos días después de que se conociera el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE. Al igual que su partido, incide en el argumento de que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán no se lucraron y que todo se debió a una mala tramitación administrativa.

Salimos de la crisis del coronavirus, pero se presenta un otoño complicado con demasiada incertidumbre a nivel nacional e internacional. ¿Cómo afronta la ciudad este panorama?

Desde que gobernamos, nos hemos encontrado con muchos tiempos de incertidumbre. La verdad es que vivimos ahora unos tiempos de una política del día a día donde la situación trasciende más allá de lo local. Hasta ahora, y en función de las necesidades que había, hemos estado ahí, ya fueran o no de nuestra competencia. Lo hemos hecho en pandemia. Había una necesidad vital de atender a personas que dejaron de tener ingresos en casa y, rápidamente, creamos un equipamiento para atender las necesidades más urgentes como era la alimentación y se creó una red de voluntarios. Cuando los ayuntamientos ven una necesidad de los ciudadanos, tienen que estar ahí para atenderlos. Y, como siempre digo, somos la administración a la que todo el mundo recurre y es la que menos financiada está. Un ejemplo, en pandemia los colegios necesitaban de una desinfección y, a pesar de que no era nuestra competencia, la asumimos y nos ha costado 1,5 millones. Lógicamente, ahora es un dinero que reclamaremos a la Junta de Andalucía.

¿Cómo ve al sector productivo jerezano? ¿Lo ve muy dañado por la crisis del covid?

Yo creo que ha salido totalmente reforzado. No solo no se ha parado ningún proyecto, sino que han venido con más fuerza. Sí hemos visto que se hayan podido ralentizar algunos proyectos, pero hemos notado una mayor dinamización.

Estamos ya en pleno proceso de convocatorias y concesiones de fondos europeos a los ayuntamientos. ¿Es la gran oportunidad para los próximos meses y años?

Estos fondos son una oportunidad que no podemos desaprovechar. Nos estamos presentando a todas las convocatorias que podemos, incluso a aquellas que son cofinanciadas, aunque no deben ser de mucho importe porque nuestra situación económica es la que es. El otro día se lo decía a los vecinos de San Miguel: para nosotros es una gran ayuda estos fondos porque nos permiten ejecutar medidas complementarias por parte del Ayuntamiento o, incluso, realizarlas directamente y, de este modo, destinar el dinero a otras actuaciones. Y tenemos también unos fondos Edusi cuya ejecución ha sido ejemplar. Esto nunca antes había pasado en Jerez; antes, siempre se habían producido problemas y no se habían podido ejecutar al completo. En cambio, con la Edusi, se va a ejecutar al 100%.

Una parte importante, y menos conocida, de los fondos Next Generation es la de las ayudas a la iniciativa privada. ¿Cree que el empresariado jerezano sabe que tiene a mano esta oportunidad?

Estoy convencida de que las que están asociadas conocen de la existencia de estos fondos y ya están presentándose a ellos. De hecho, días atrás salió una línea de formación y nosotros estamos ayudando para que puedan optar a ella.

Hablemos de la situación de un enclave como el centro histórico. ¿Cree que es factible que pueda volver a repoblarse?

Ahora mismo, estamos en un momento en el que se están viendo muchas compras de casas y muchas obras de rehabilitación. A esto, sin duda, ayuda que estamos aplicando un sistema de subastas y expropiación en el que vendemos casas a precios en el que solo pagas el suelo. Así, por 60.000 o 70.000 euros tienes una propiedad en el centro. Esto se va a notar en los próximos años.

¿Es partidaria de limitar la implantación de apartamentos y viviendas turísticas en el centro de la ciudad?

Yo soy partidaria en el momento que sea necesario, pero ahora mismo no lo es. Además, ahora mismo estoy encantada. Y hay una vertiente de la que poco se habla que es la labor social y de generosidad importantísima que se realizan en esos apartamentos que se dedican al turismo. En épocas de gran afluencia como Feria o verano donde pueden sacar una gran rentabilidad, nos hemos puesto en contacto con algunos propietarios por algún problema social para que atiendan a esas personas que lo necesitan. Fíjese lo importante que es tener una posibilidad así al no tener un parque de viviendas para esto. Le puedo asegurar que aquí se han perdido buenas épocas de Feria o de motos para atender necesidades de jerezanos.

En los últimos meses se han hablado de diferentes proyectos hoteleros en el centro de la ciudad. ¿En qué situación se encuentran?

Para hablar de este tipo de inversiones somos muy reservados. Nos implicamos para que salgan, pero somos muy cautos para anunciarlas. Sí puedo decirle que hay dos proyectos de hoteles en el entorno de la plaza Belén, uno de ellos va a ser un hotel de lujo. Y hemos detectado casos en los que ha habido solidaridad entre privados. Nos pasó con la venta de una finca. Un promotor tenía un proyecto y necesitaba adquirir un inmueble anexo, pero en el concurso quedó segundo. Al final pudimos hablar con el primer adjudicatario para que renunciase y, de este modo, pudiera ejecutarse el proyecto tal y como estaba previsto inicialmente.

Al parecer, el Ministerio del Interior ya ha encontrado un comprador para la antigua Comisaría del Arroyo. ¿Qué sabe de la transacción?

El Ministerio nos ha dicho que ya hay un comprador, pero aún no sabemos nada del proyecto.

Una de las herramientas que tiene el Ayuntamiento para su gestión es el presupuesto. Meses atrás se aprobó el borrador de este año y se sigue pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda. ¿Ya les ha respondido el Ministerio? ¿Les exige hacer muchos recortes a la propuesta?

Al igual que ha ocurrido en otros años que se ha enviado el presupuesto, hemos recibido un informe del Ministerio de Hacienda con prácticamente el mismo contenido, porque lo que hace es aplicar el decreto de Montoro, que aún no se ha quitado. Así, nos dice que tiene que bajar el 5% en gastos de personal y otro 5% en el capítulo de bienes y servicios. Y nuestra contestación siempre ha sido y seguirá siendo la misma: es imposible. En estos momentos, la Intervención Municipal está terminando el informe y espero reunirme con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a lo largo de este mes de agosto. Nosotros no podemos permitirnos reducir el gasto en bienes y servicios, porque los precios siguen subiendo, ni tampoco que se reduzca la calidad de los servicios públicos. Ya lo hizo el PP recortando en los servicios esenciales y se tradujo en menos trabajo y en una ciudad más sucia. Al igual que hemos hecho en otras ocasiones, defendemos que nuestro presupuesto tiene una serie de connotaciones que debe tener en cuenta el Ministerio de Hacienda.

¿El gobierno local prevé plantear una subida de impuestos para 2023?

No. En todo este tiempo ni hemos subido ni hemos actualizado los impuestos en la ciudad porque, por una cosa u otra, no era el momento de repercutirlo en el ciudadano. Ahora, afortunadamente, nuestra ciudad va bien, se están realizando muchas obras y eso provoca que haya más licencias y, por tanto, más ingresos. Si estamos dinamizando la economía de la ciudad, podemos seguir recaudando. Y no paramos de hacer obras e inversiones. Hemos podido comprobar que, por primera vez, hemos logrado un remanente positivo de tesorería de cinco millones de euros, un hito. Por ahora, y en la medida que se está dinamizando la economía, vamos a seguir tirando de ello, a pesar de que hemos tenido un recorte tan importante como es el de la plusvalía. Se está haciendo una gestión muy importante de los recursos que tiene el Ayuntamiento.

¿Tampoco habrá subida en el recibo del agua a pesar de que está fijada por contrato la aplicación anual de la subida del IPC?

Cuando el PP vendió el agua, en el contrato puso que la ciudadanía tenía que asumir todos los años el IPC en el recibo del agua. Y la empresa dice que, si no lo paga el usuario, lo tiene que pagar el Ayuntamiento que, al final, hace que lo paguemos todos. En su momento se hizo una propuesta para que estas subidas las pagaran realmente los grandes consumidores de agua, pero no se logró sacar adelante. Por lo tanto, seguimos igual. Pero la empresa no se queda sin cobrar.

En esta semana ha tomado posesión el nuevo gobierno de la Junta. ¿Qué le pide al ejecutivo andaluz?

Pedimos lealtad institucional y que la Junta no se utilice para ir en contra de un gobierno. Y le pido que podamos sacar adelante los proyectos pendientes.

Pero los roces y enfrentamientos son continuos. Los últimos han sido por el centro de salud de Díez Mérito o por los sobrecostes de las obras de rehabilitación de La Asunción...

Creo que depende de cada persona. Siempre lo he dicho. Nunca he tenido un problema con la anterior consejera de Cultura [Patricia del Pozo], por ejemplo. En el caso de La Asunción, lo que ocurre es que la empresa que ejecuta las obras ha comunicado que el coste de los materiales se ha incrementado por lo que los vecinos temen que puedan ocurrir dos cosas: o no se ejecuta todo lo previsto o se pondrán materiales de menor calidad. Por eso decimos que la Junta tiene que hacer una revisión de los precios, pero no pedir que lo paguemos nosotros cuando es una obra suya. Yo, cuando ejecuto una obra, no voy al vecino para que me la pague. Eso es lo que reclaman únicamente los vecinos: saber qué va a pasar.

Y ¿qué va a pasar con el Archivo Municipal tras el informe de la Junta que advierte de la gravedad de su estado?

El Archivo Municipal tiene que ser una cuestión de todos. Nosotros hemos pedido una subvención europea para digitalizar el archivo que tenemos pendiente de resolución. La Junta ha sacado también una convocatoria, pero para localidades de menos de 20.000 habitantes. Necesitamos que la Junta se acuerde de los grandes archivos. Ahora mismo los técnicos están haciendo un informe de evaluación sobre el informe de la Junta. De todas formas, con la anterior administración de la Junta ya habíamos empezado a hablar de la rehabilitación del archivo. E, incluso, le puedo decir que también hemos hablado con la Seguridad Social para ver si el edificio que tienen actualmente en la calle Eguilaz, cuando se quede vacío, poder utilizarlo para ampliar el Archivo. Se está estudiando si es posible utilizarlo.

Otro punto de fricción es la construcción del parque eólico de El Barroso. Ahora se ha sabido que el Consejo Regulador lo ha denunciado en Fiscalía. ¿Le preocupa esta denuncia?

Si la Fiscalía lo solicita, presentaremos todos los informes técnicos que tenemos que avalan que se puede hacer. Yo le digo que soy de viñedo y el proyecto no me gusta. Pero, tampoco me puede gustar que debajo de mi casa haya un bar o una discoteca y, si cumple con todos los requisitos y tiene las licencias, me tengo que aguantar. Personalmente no me gusta nada ese proyecto, pero tiene todos los informes técnicos favorables.

¿Ha cambiado la relación con Diputación con el nuevo presidente? ¿Hay más sintonía?

Hace dos semanas, nos visitó el nuevo presidente de la Diputación [Juan Carlos Ruiz Boix], le pedimos una serie de cosas y en esta semana ya nos la han aprobado. Nosotros estamos intentando inculcar que Jerez es la ciudad más importante de la provincia y que Diputación no pueda estar únicamente para los ayuntamientos pequeños. Ni mucho menos. Diputación también vive gracias de los impuestos de los jerezanos; somos los que más pagamos a los bomberos, somos los que más recaudamos para Diputación... por lo tanto, debemos tener los mismos derechos, aunque haya ayuntamientos pequeños que necesiten que la Diputación asuma algunas de sus competencias. Pero, a la hora de la inversión, no tenemos los mismos derechos. Y esa es la defensa en la que estamos. Estoy muy agradecida a Irene García que ha hecho muchas inversiones en nuestras pedanías y se está pagando la deuda que el PP dejó con ellas.

Pero, ¿ha habido un cambio de sensibilidad en Diputación?

Yo siempre he reclamado lo que le digo. En cada presupuesto me senté con Irene García y hubo cosas que salieron y otras que no. E, insisto, con las entidades locales autónomas se ha portado muy bien. Pero también tenemos que reclamar para la zona urbana.

Ya han transcurrido dos semanas desde los graves incendios que se produjeron en la zona este de la ciudad. ¿Tiene contemplada algún tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento más allá de los trabajos de limpieza que se han realizado desde entonces?

La Policía Local está realizando una valoración sobre los daños producidos que estamos analizando junto con los vecinos. Estamos en ese momento de que se sigue analizando y viendo la posibilidad de optar a algunas ayudas o de incluir partidas en el presupuesto que aún no tenemos aprobado. Estamos en ese momento ahora mismo.

¿Y sabe ya el Ayuntamiento qué pudo pasar? ¿Cuál fue el origen o los orígenes?

No sabemos nada a día de hoy porque la investigación no ha concluido. Lo último que me comunicaron es que seguían dos líneas de investigación. A partir de ahí, no sé más y le he pedido a la Subdelegación del Gobierno que nos la dé a conocer tan pronto se sepa algo.

Esta semana se ha conocido el fallo de los ERE que confirma la condena a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a varios exaltos cargos, entre ellos al jerezano Antonio Fernández. ¿Cómo ha recibido esa noticia?

Se recibe con tristeza. El martes tuvimos una asamblea en el partido y hablamos de ello. En este caso, eran unas ayudas a empresas que iban a cerrar y que tenían a más de 6.000 trabajadores que se iban a quedar sin nada. A veces, la innovación en los procedimientos no son los más correctos, pero lo que percibí en la asamblea fue que los afiliados señalaban que Pepe [José Antonio Griñán] y Manolo [Chaves] no se han lucrado ni ha habido desvíos de dinero al partido, como sí ha ocurrido en otros partidos y otros casos de corrupción. Ni ha habido cuentas en Suiza. Ha habido mala suerte en un procedimiento que, a lo mejor, no tuvo todas las garantías administrativas.

¿Ha tenido contacto con Antonio Fernández en estos días?

Hace tiempo que no lo veo, aunque el día de su santo le mandé un mensaje para felicitarlo. El otro día quedamos en la agrupación en que se le enviará un escrito de apoyo tanto a él como al resto. Yo estoy convencida de que fueron servidores públicos que quisieron hacerlo lo mejor posible y que no se han lucrado, pero que no se hicieron los procedimientos bien. Eso hay que dejarlo muy claro. Esto es muy diferente a lo que han tenido otros partidos, con graves problemas de financiación.

Antes hemos hecho referencia al nuevo gobierno de la Junta que ha salido de unas elecciones autonómicas que no fueron buenas para el PSOE. Y a ello se une que las encuestas son muy favorables para el PP a nivel nacional. ¿Cree que esa tendencia puede influir negativamente en sus opciones de repetir como alcaldesa tras las elecciones municipales de mayo del año próximo?

Tengo un gobierno y tengo una personalidad que lo que hace es vivir día a día y se marca objetivos día a día. Nosotros vamos a seguir trabajando porque creemos que la ciudad está realizando un importante avance. Y eso es lo que deberá valorar o no el jerezano cuando sean las elecciones. Hasta el día que esté, sea cuando sea, vamos a seguir entregados a esta ciudad porque pensamos que estamos haciendo un cambio importantísimo que no debe pararse. Ahora bien, creo que la oposición nos lo ha puesto fácil porque, en lugar de traer ideas nuevas, nos han traído un experimento que ya pasó por esta ciudad y que significaron desempleo, no pagar a empresas ni a nadie, despidos en el Ayuntamiento y bajada de calidad en la calidad de los servicios. En definitiva, fue el caos. Todo eso ha cambiado gracias a nuestro gobierno y a los técnicos municipales que trabajan con nosotros. Jerez es ya una ciudad estable, estamos regularizando las cuentas y está cobrando todo el mundo, tanto personal municipal como empresas. Y eso genera confianza, que hace que vengan inversiones y, por tanto, haya más recaudación y no se tengan que subir impuestos. Además, la gente sabe qué hace este gobierno; en época de María José García-Pelayo y Antonio Saldaña no se sabía lo que hacía, porque no hubo ninguna inversión. Para mí, es un orgullo ser alcaldesa de Jerez y seguir siéndolo porque esta es la ciudad donde quiero seguir viviendo y donde crezca mi hija.