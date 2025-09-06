Más mano dura contra el vertido ilegal de residuos, enseres y escombros fuera de los contenedores

El Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de refuerzo de la vigilancia, en colaboración con Policía Local, para evitar el vertido ilegal de residuos, enseres y escombros en la vía pública y su colocación fuera de los contenedores, en horarios no permitidos. El inicio de esta campaña ha sido acordado en el transcurso de una reunión con representantes de la empresa concesionaria de la limpieza viaria, Jerez UTE, en la que han estado presentes el jefe de Policía Local, Manuel Cabrales, así como personal técnico del Servicio de Medio Ambiente.

Este refuerzo se enmarca dentro de los objetivos “que tenemos como Ayuntamiento de que Jerez esté cada día más cuidada y más limpia, y, para ello, es importante contar con los recursos necesarios”, ha explicado Jaime Espinar. Por este motivo, el presupuesto recientemente aprobado incluye, tal y como ha explicado, “un importante incremento de la partida destinada a limpieza viaria y recogida de residuos, que verá la luz en muy poco tiempo y que redundará en una ampliación del servicio”.

Igualmente, ha recordado la reciente puesta en marcha de un sistema gratuito telefónico “donde tú puedes quedar con la empresa de limpieza en un determinado horario y fuera del establecido semanalmente en los contenedores para la recogida de enseres”.

De manera especial, el responsable municipal ha subrayado que este esfuerzo debe ir acompañado de una concienciación ciudadana cada vez mayor y de una implicación social en el cuidado y el mantenimiento de la ciudad. “Es fundamental que todos aunemos esfuerzos porque Jerez es una ciudad que quiere estar limpia. Los jerezanos somos una población que ama a su ciudad y por eso debe estar en las mejores condiciones”.

En ese sentido, ha señalado que es importante no sólo sumar recursos, “sino también luchar contra las actitudes incívicas; pondremos toda la carne en el asador para que Jerez esté limpia y, si le declaramos la guerra a la suciedad, le vamos a declarar la guerra a todos esos comportamientos incívicos, porque hay multas en caso de incumplir con la Ordenanza”.

El inicio de este refuerzo de la vigilancia se debe principalmente a que “hemos detectado que proliferan los casos de colocación de muebles, de enseres y de residuos de gran peso fuera de los contenedores, generando una situación de insalubridad y de mala imagen para la ciudad”. Otro problema asociado a esta práctica es que “para poder estar continuamente atendiendo esos residuos, enseres o muebles que se dejan fuera de los contenedores, tenemos que estar dedicando el personal de la limpieza viaria a tratar de evitar ese tipo de actitudes incívicas de determinados ciudadanos y también de determinadas entidades. Y es por ello -ha resaltado - por lo que tenemos que poner todos los medios que están a nuestro alcance para que no se sigan produciendo”.

Para llevar a cabo esta campaña de refuerzo de vigilancia, además de contar con la colaboración de Policía Local, el Ayuntamiento hará uso del sistema de cámaras instalado en la ciudad; “para evitar esas actitudes incívicas y conseguir que Jerez está más cuidada y más limpia, pondremos todos los recursos a nuestro alcance y, sobre todo, iremos informando de su desarrollo, porque esta campaña irá dando sus frutos. Estoy convencido de que con la colaboración de todos, entre todos, podremos hacer que Jerez esté cada día más limpia”.

Igualmente, Jaime Espinar ha informado de que se han detectado hasta 96 puntos negros “donde hay que ir continuamente, a diario o cada dos días, a retirar enseres, muebles y escombros que también se van colocando junto a esos contenedores; ello supone que tenemos que ir continuamente a estos puntos, dedicando nuestros recursos humanos y materiales a luchar contra esas actitudes incívicas. Así que si logramos entre todos reducir esta práctica incívica, podremos dedicar muchísimos más medios a que Jerez esté limpia y cuidada y a que Jerez luzca”.