Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo

Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez

Lleno en la Bodega San Ginés para asistir al tradicional acto que organiza el Consejo Regulador durante las Fiestas de la Vendimia

Vanesa Lobo

04 de septiembre 2025 - 12:00

Manuel Alejandro encandiló a los privilegiados que asistieron a la Cátedra del Vino organizada por el Consejo Regulador en el marco de las Fiestas de la Vendimia con su ‘Canto al Jerez en Vendimia’ en la bodega San Ginés, donde el ‘escribidor de canciones’ jerezano deleitó con una exquisita y entrañable ponencia en la que maridó sus experiencias con el jerez con varias de sus canciones que forman parte de la historia de la música española, llevándose el aplauso y reconocimiento de los asistentes.

Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
1/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
2/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
3/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
4/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
5/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
6/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
7/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
8/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
9/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
10/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
11/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
12/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
13/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
14/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
15/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
16/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
17/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
18/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
19/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
20/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
21/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
22/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo
Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
23/23 Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez / Vanesa Lobo

También te puede interesar

Lo último

stats