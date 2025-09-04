Manuel Alejandro sienta Cátedra con el vino de Jerez
Lleno en la Bodega San Ginés para asistir al tradicional acto que organiza el Consejo Regulador durante las Fiestas de la Vendimia
Manuel Alejandro encandiló a los privilegiados que asistieron a la Cátedra del Vino organizada por el Consejo Regulador en el marco de las Fiestas de la Vendimia con su ‘Canto al Jerez en Vendimia’ en la bodega San Ginés, donde el ‘escribidor de canciones’ jerezano deleitó con una exquisita y entrañable ponencia en la que maridó sus experiencias con el jerez con varias de sus canciones que forman parte de la historia de la música española, llevándose el aplauso y reconocimiento de los asistentes.
