Manuel Gavira en Jerez: "Nadie quiere tener un hotel lleno de inmigrantes ilegales cerca de su hogar”

Manuel Gavira, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, ha citado a los medios de comunicación este viernes a las puertas del hotel La Albarizuela, en la calle Honsario, en Jerez, donde el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha abierto un nuevo centro de acogida de inmigrantes, todos mayores de edad, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Un espacio, con capacidad para unas 68 plazas, que alberga desde hace unos días a varias personas procedentes de distintos países. De momento, la utilización de este antiguo hotel será de manera provisional, según indican algunas fuentes consultadas, por lo que se desconoce si su uso será prolongado o meramente circunstancial.

Gavira ha denunciado desde Jerez que en Andalucía “hay mucha inmigración ilegal disfrazada de refugiados. Muchos de estos falsos refugiados provienen de países como Argelia o Senegal, países donde no hay conflicto, que son calificados por países vecinos como Italia, donde también sufren mucha inmigración ilegal, como países seguros y, por tanto, no hay una razón, en principio, para que se pueda calificar a las personas procedentes de estos países como refugiadas”.

El portavoz de VOX en Andalucía ha criticado que se utilice "por parte del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, así como por las ONG, como justificación para acoger toda esta inmigración ilegal masiva y descontrolada que son personas que huyen de la guerra", asegurando que, de ser así, “parece que quien lucha en la guerra en esos países son solo las mujeres” pues “esos supuestos refugiados que dicen huir de la guerra son todos hombres y todos fornidos”.

El caso de este hotel de Jerez "no es aislado", a pesar de reconocer que no tenía muchos datos sobre este espacio, pues, como ha recordado Manuel Gavira, es “un problema muy extendido por toda Andalucía” y que “lo hemos visto en Lepe (Huelva); en Sanlúcar la Mayor y Alcalá de Guadaíra, en Sevilla; en Chiclana; en Churriana (Málaga); en Baeza (Jaén); en Pinos Puente (Granada); en Puente Genil (Córdoba); o en El Ejido (Almería)".

Para Gavira, “el origen de esta inmigración ilegal, masiva y descontrolada que estamos sufriendo en Andalucía son las políticas de fronteras abiertas de PP y PSOE”, formaciones a las que ha señalado como “responsables” de “las consecuencias de esta inmigración ilegal”, como “miedo, intranquilidad e inseguridad por parte de todos los vecinos que rodean donde se suelen ubicar a estos inmigrantes ilegales”.

Asimismo, ha acusado a populares y socialistas de permitir el “fraude en los empadronamientos para que los inmigrantes ilegales tengan papeles y puedan acceder a ayudas y que, en muchos de los casos, estén por delante de las ayudas a las que podemos acceder los andaluces”.

El portavoz de VOX en Andalucía, se ha referido también a las palabras que Moreno Bonilla, presidente de la Junta y del PP-A, tuvo este pasado jueves durante la sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía, donde “dijo que estaba dispuesto a admitir a todos los menas que mandasen a Andalucía, no solo los que tenemos ya, no solo los 677 que va a mandar Sánchez a final de agosto, no solo los que están llegando a través de pateras a las costas andaluzas, sino también todos los que vengan en el futuro” y que “la única pega que le ve es la falta de financiación, de infraestructuras para alojarlos y la falta de personal, trabajadores sociales y psicólogos, para atenderlos”. “Él dice eso porque no tiene el problema cerca de su casa”, ha criticado Gavira, recordando que “no hay un andaluz que quiera tener un centro de menas o un hotel lleno de inmigrantes ilegales cerca de su hogar”.

En este sentido, el portavoz de VOX ha indicado, tras estas palabras de Moreno Bonilla que, “si alguien se piensa que el Partido Popular ha cambiado su concepto de política relacionada con la inmigración ilegal, masiva y desordenada que estamos sufriendo los andaluces y los españoles, se equivoca”.

Derecho a solicitar protección internacional

Por su parte, desde la Coordinación Territorial de CEAR, José Carlos Budia ha destacado que las personas acogidas en este centro, en torno a medio centenar procedente de Mali y Senegal, "son solicitantes de protección internacional, lo que antiguamente se conocía como asilo", y recuerda a Vox que todas las personas "tienen el derecho reconocido a solicitar protección internacional. Existe en el Ministerio del Interior la oficina de Asilo-Refugio, que tiene competencia para decidir si una persona es refugiada o no y una vez que se dicte la resolución, pues se verá si la persona es refugiada o no es refugiada. En el momento en el que solicitan la protección internacional se les da una documentación de solicitante de protección internacional, esa es una documentación que permite la estancia en tanto se resuelve su solicitud de protección internacional y en tanto tienen esa autorización de estancia se encuentran en situación de legalidad. A los seis meses de haber solicitado protección internacional se les concede también la autorización para poder trabajar, lo mismo, en tanto se resuelve su solicitud de asilo".

Al respecto, Budia denuncia que se ha convertido en un mantra que estas personas vienen de países que no están en guerra y hay que romper con el mantra de que para que una persona sea refugiada tiene que proceder de un país en guerra. ¿Una persona que procede de un país que está en guerra es refugiado? Sí. ¿Sólo los refugiados son las personas que provienen de países en guerra? No. ¿Por qué? Porque una persona refugiada es una persona que huye de un país que está en una guerra, un conflicto bélico, que huye de un país en el que existe una sistemática vulneración de derechos fundamentales porque está siendo perseguido por su ideología política, por su religión, por su etnia, por su raza, por su orientación sexual, por su género. En Argelia no hay guerra, pero a lo mejor procede de allí porque está siendo perseguida porque es homosexual".

Budia quiso dejar claro que CEAR no trabaja con niños que no tienen referente familiar, lo que antiguamente se conocía como Menas, Menores No Acompañados, que ahora se denomina menores sin referentes familiares. "Si hubiese algún niño en ese dispositivo es porque está con su padre, con su madre o con los dos". Asimismo, subraya que desde CEAR "en ningún caso hemos promovido la inmigración ilegal. No nos negamos a que se proceda a la expulsión de extranjeros que se encuentren en situación irregular, lo que nosotros sí decimos es que tiene que haber un escrupuloso cumplimiento de los protocolos y los procedimientos legales para llevar a cabo esas expulsiones, y sobre todo, que haya asesoramiento y asistencia jurídica para garantizar que esa persona no pueda ser un potencial refugiado que se ha expulsado a un país donde su vida o su integridad física va a correr peligro".