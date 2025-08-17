Manuel Monje, en el nuevo espectáculo de Miguel Poveda

Manuel Monje, de tan solo 12 años y natural de Jerez de la Frontera, sigue consolidando su prometedora trayectoria en el mundo del flamenco. En esta ocasión, el joven artista tendrá un papel destacado recitando versos de Federico García Lorca, demostrando una vez más su sorprendente madurez artística y su especial sensibilidad para encarnar la esencia del poeta granadino sobre el escenario.

‘Había mil Federicos’ es una propuesta con la que Miguel Poveda homenajea el legado inabarcable de Lorca, fusionando flamenco, poesía y emoción en un montaje único. El espectáculo cuenta con la colaboración de figuras de la talla de Eva Yerbabuena y Agustín Barajas, junto a músicos reconocidos como Jesús Guerrero y Joan Albert Amargós. La participación de Manuel Monje, al que Poveda define como “un niño prodigio”, refuerza la apuesta del proyecto por dar cabida a las nuevas generaciones en la preservación y difusión del arte flamenco.

Las funciones tendrán lugar los próximos días 21, 22 y 23 de agosto, a las 22:00 horas, en el Teatro del Generalife, y se enmarcan en el XXIV ciclo Lorca y Granada, uno de los referentes culturales del verano andaluz, que este año vuelve a batir récords de afluencia y participación.

La inclusión de Manuel Monje en este espectáculo supone un nuevo reconocimiento a su talento y sigue proyectando la identidad flamenca de Jerez en los escenarios más destacados del panorama nacional e internacional.