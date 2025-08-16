María José Llergo en Jerez: "Me cuesta muchísimo cantarle al amor romántico"

María José Llergo es una cantante, compositora y violinista que se proyectó desde su Pozoblanco natal a Barcelona para obtener el título profesional de violín y canto moderno. Completó su formación en el Liceu de Barcelona. Su forma de cantar y de componer no deja indiferente a nadie que se haya movido un poco dentro del panorama del flamenco.

Sus raíces son flamencas, pero lo expresa pasando por la capacidad que posee de poder interpretar con libertad el estilo que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus recursos vocales la hacen libre, armónicamente hablando, cualidad que acompaña con el convencimiento de que el cantante trasciende y se convierte en creador de arte cuando es sincero y congruente en el escenario, poniendo libertad interpretativa a su papel.

Se declara admiradora profunda de Camarón, Enrique Morente, La Niña de los Peines e incluso de Lola Flores, con quien le hubiera encantado cantar en Jerez. Es una persona muy emocional y sensible, que controla sus tiempos y sus silencios, en busca de la coherencia o la verdad emocional de su papel de artista actual. A diferencia de otros cantantes actuales, María José Llergo no utiliza el 'autotune' aunque no renuncia en absoluto a usar los últimos avances en recursos musicales. Viene este sábado, 16 de agosto, al patio de La Tonelería en las Bodegas González Byass de Jerez, dentro del Festival Tío Pepe, con su trabajo Ultrabelleza para una ciudad ultrabella como denomina a Jerez.

Pregunta.¿Considera su estilo musical parte de la evolución natural del flamenco o son otras circunstancias el resultado de su personaje artístico actual?

Respuesta.No sé si formo parte de la evolución natural del flamenco, pero es muy bonito que me lo digáis tanto, porque al final soy una artista que ha nacido escuchando a su abuelo Pepe cantar por seguiriyas, serranas, livianas, mientras araba la tierra. Ese es el poso más grande que me ha quedado en mi interior. Y a la hora de componer, cantar, transmitir, siempre busco la pureza de esos primeros momentos de mi infancia. A partir de ahí, como soy supercuriosa me he ido formando, aprendiendo otros géneros, adquiriendo otras habilidades musicales. Mi personaje artístico es una extensión de mi persona.

P.Hoy día, hay cantantes con raíces flamencas como usted que se han podido formar en conocimientos musicales complicados, por supuesto con muchísimo esfuerzo y trabajo personal. Tal vez la situación social desde hace casi medio siglo en España ha ayudado a ello. En su opinión, ¿cree que se es consciente en el mundo del flamenco de que se puede evolucionar técnicamente sin renunciar a las raíces o todavía hay mucha predisposición a no formarse?

R.Creo que sí. Por ejemplo, la familia Jacuba, que además de cantar y tocar increíble, experimentan un montón con música digital también. Kiki Morente también tiene unos temas electrónicos, atmosféricos... Cuando un artista es curioso no le dice que no a las maravillas de otras artes que no sean el flamenco. Al revés, el flamenco es una música tan acogedora y tan grande que siempre acepta las incorporaciones desde el respeto y el amor. No creo que haya una barrera. Es que un artista curioso es muy difícil de satisfacer. La curiosidad hace que te enamores de cosas que no conoces. Esa diosa de la música que es el flamenco tiene la valentía de compartir, de adquirir y también de dar. Y lo hemos visto con los cantes de ida y vuelta.

P.Su música tiene un importante componente emocional ¿Qué le cantaría hoy a los pueblos de Ucrania y de Palestina?

R.Estoy en ello. Y siento lo que sentía cuando hice las canciones sobre el Mediterráneo, tanto Nana del Mediterráneo como Te espera el mar. Es una catarsis tan profunda y se me remueven tanto los sentimientos que me pongo supertriste y no puedo hacerlo rápido. Tengo que hacerlo lento para no destruir mi día a día y mi persona, porque soy muy sensible y todo lo siento mucho. Tanto lo bueno como lo malo. Entonces es un proceso creativo un poco catarsis y doloroso y hay que hablar con propiedad y homenajear a las personas que realmente están sufriendo el conflicto y hacerlo desde el lugar que me corresponde, ya que desgraciadamente somos espectadores. Podemos hacer cosas, posicionarnos, pero ojalá tuviéramos el poder de parar esta masacre enorme que está ocurriendo en este mundo que nos toca vivir.

P.¿Un silencio puede ser una protesta hacia el exterior o quien calla nada dice?

R.Claro, porque si callas no dices nada. Pero desde el respeto, desde el amor, y desde buscar un bien común puedes decir lo que te dé la gana. Si es con ganas de destruir lo poco que hay bello o con ganas de escupir bilis, mejor callar. Todo depende del lugar de donde vengan esas palabras. Si son con buenas intenciones sean bienvenidas, aunque tengan dolor dentro o aunque sea un tema incómodo o un tema tabú.

P.En una canción, ¿cómo se crea un silencio fuera de la férrea armonía para expresar el sentimiento del intérprete?

R.El silencio se crea justamente de algo importante que tienes que decir. Porque así toman más protagonismo tanto el silencio como el mensaje. El silencio hay que colocarlo en el sitio adecuado.

P.¿Hay alguna emoción que no quiera, o no se atreva a ponerle letra y música y cantarla?

R.Pues sí. Y es un poco contradictorio porque es un poco como al revés de todos los artistas. Me cuesta muchísimo cantarle al amor romántico. Porque siento que cuando lo tienes y lo cantas puede desaparecer. Y que cuando no lo tienes, entonces ¿cómo lo vas a cantar? Es como que es un sentimiento tan bonito que me gusta protegerlo. Estoy tratando de comprenderlo porque soy una persona muy amorosa en todos los aspectos de mi vida. Pero me cuesta hacer canciones de amor.

P. ¿Dónde se mueve con mayor comodidad, cantando o componiendo?

R. Me siento profundamente conectada con la música tanto cantando como componiendo. Es verdad que el proceso de componer es más potente para mí. Se te abre algo de dentro que sale para hacerlo material en forma de canción y eso es como crear vida, precioso.

P. ¿Cree que es importante que un cantante exprese su creatividad fuera de la partitura a la hora de cantar en un escenario?

R.Yo creo que es importante que un artista sea fiel a lo que siente y a su visión. Porque para mí no es lo mismo ser cantante que artista. Un artista crea un universo que no existe, solo por amor a ese universo, cuando igual solamente lo ve él, en su cabecita y no ha conseguido aún plasmarlo, pero ya lo ama y persigue en tiempo y espacio la misión de materializarlo. Un cantante puede cantar otras cosas que no necesariamente haya escrito y también sentirlo y poner su corazón dentro, pero ya no es tan necesaria esa fidelidad a lo que tiene dentro. Por ejemplo, lo vemos en los cantantes de ópera que son fieles a lo que otro ha escrito.

P.¿Ha cantado antes en Jerez? ¿Qué expectativas tiene de actuar en una de las bodegas más importantes del marco de Jerez, como son las Bodegas González Byass?

R.En Jerez aún no he cantado, pero sí dos veces en Cádiz, en el Castillo de San Sebastián y en el Teatro Falla. También canté en San Fernando en un homenaje a Camarón. Pero ahora me hace muchísima ilusión cantar en Jerez porque es la tierra de La Paquera y yo muero con ella.

R.Me parece un honor cantar en las Bodegas del Tío Pepe. Me hace mucha ilusión y una oportunidad de aportar un poquito de arena a la gran montaña de arena que significa Cádiz y que me aporta tanto a mí.

P.¿Si aún viviera, se imagina cantando en la Bodega con Lola Flores?

R. ¡Huy, me muero de amor! Me hubiera encantado tanto… Cuando me preguntan con quién colaborarías, pues tengo un problema porque están todos muertos: Camarón, Lola Flores si ella quisiera, con enrique Morente que me muero…

P.¿Algo que quiera transmitir al público de Jerez el próximo día 16 de agosto?

R.Que gracias por venir a verme. Que estoy tan feliz de poder cantarle a Jerez y que tengo ya ganas de que llegue el día 16, que vamos a disfrutar un montón. Y que no hay un sitio mejor para cantar los temas de un disco que se llama 'Ultrabelleza' que una tierra ultrabella como es Jerez.