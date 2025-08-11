Patrimonio aprobó la Inmaculada en el Arroyo porque "se relaciona con la torre campanario de la Catedral y con Bertemati"

La comisión de patrimonio del Ayuntamiento de Jerez aprobó días atrás, y como último punto del día añadido horas antes, la instalación del basamento para el monumento a la Inmaculada en el Arroyo porque "la ubicación elegida en la plaza se relaciona tanto con la torre campanario de la Catedral como con el Palacio de Bertemati, por lo que se respeta así el nuevo trazado de la plaza". Datos que se desprenden del informe técnico al respecto llevado a la comisión, y al que ha tenido acceso este Diario, que finalmente se aprobó con varios votos en contra, según fuentes cercanas. Un 'Documento Técnico Municipal de Ejecución de Basamento para la Inmaculada Concepción en la Plaza del Arroyo' elaborado por el arquitecto municipal, favorable a dicha instalación, y verificado por otro arquitecto 'de la casa'.

En el mencionado documento se analiza tanto el espacio de ubicación del monumento, como la obra en sí y se subraya que la intervención propuesta "se sitúa dentro de la zona de ordenanzas A 'Conjunto Histórico — Artístico', con protección arqueológica Nivel III, según PGOU vigente, afectado por el entorno del BIC (Bien de Interés Cultural) del Palacio de Bertemati y de la Catedral". El informe añade al respecto que "no obstante, dado que la plaza fue urbanizada en fecha reciente y dado el alcance de la intervención propuesta, no hay afecciones a la arqueología, pero se supervisará por los técnicos arqueólogos del Museo Arqueológico Municipal".

Según el informe, la intervención consiste en la construcción de una fuente columna de hormigón sobre la que se colocará el 'capitel' de acero corten y la estatua de bronce de la Inmaculada Concepción diseñados por el artista Juan Rodríguez-Valdés.

"La ubicación elegida en la plaza se relaciona tanto con la torre campanario de la Catedral como con el Palacio de Bertemati. Se respeta así el nuevo trazado de la plaza del Arroyo y se propone una ubicación independiente del trazado de la plaza que ha acumulado a lo largo de la historia diversas decisiones como son la forma de los jardines, las farolas ubicadas sobre estos desde las que se iluminan las fachadas de los edificios emblemáticos de la misma e incluso la posición del monumento al Padre Luis Coloma existente, más las tomadas en el reciente proyecto construido, con la forma de los nuevos parterres ejecutados", explica el documento.

La columna que portará el monumento tendrá una altura de unos cinco metros, más los 3,5 de la obra. Medidas que difieren del diseño original, cuya columna era de unos 12 metros.

La instalación del monumento a la Inmaculada en el Arroyo ha generado una gran polémica, con el rechazo por buena parte de intelectuales jerezanos, que han firmado incluso un manifiesto de protesta. Entre las quejas de los expertos está la de la propia composición de la comisión de patrimonio, "en la que sólo hay dos votos de especialistas en patrimonio, frente a una mayoría sin experiencia y formación al respecto".