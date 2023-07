La maquilladora Vanessa Martín-Barbadillo da unos consejos para el maquillaje en verano

La maquilladora jerezana Vanessa Martín-Barbadillo no para de trabajar. Editoriales para la revista Hola, trabajos para firmas de moda y eventos ocupan buena parte de su agenda, sin olvidar sus talleres sobre el cuidado de la piel, en Farmacia Central, y sus cursos de automaquillaje.

La jerezana siempre promueve su filosofía de 'menos es mal', potenciando la belleza natural de cada persona, realzándola con productos claves que no desvirtúen la identidad de la mujer. Y con esas premisas, nos da unos consejos para mantener el maquillaje en verano.

¿Qué se puede hacer para que el maquillaje aguante las altas temperaturas?

Lo primero es no pasarse con la hidratación y buscar texturas ligeras, en gel, para que el maquillaje no 'flote' y se adhiera bien a la piel. Otro truco es sellar el maquillaje con polvo traslúcido en el centro del rostro. Y lo que más me gusta es utilizar unas toallitas que son para los brillos, unos papelitos muy higiénicos porque se aplica y se tira, por lo que te puedes retocar cuando te salen brillos sin necesidad de añadir más texturas a la piel.

También aconsejo utilizar un spray fijador. Si vas a una boda o a un evento, es bueno utilizar el fijador y una ampolla flash para que haga de prebase.

Y como algo interesante que la gente no conoce es añadir unas gotitas de fijador a la base de maquillaje. Se mezclan y la base tiene mejor adherencia. También se puede utilizar el spray fijador mezclándolo con las sombras y hacer un eyeliner más resistente.

Siempre ha dicho que la mejor crema antiedad es una buena protección solar. ¿Qué tipo recomiendas en verano?

En mi día a día ya no utilizo base de maquillaje, sino protección solar con color. Nos hace de barrera contra la polución y da aspecto sano, efecto segunda piel. No quiero cubrir, quiero embellecer, aportar frescura y con la mejor prevención, que es la protección solar 50.

Recomiendo protección solar 100% y con color. Sobre la reaplicación la que más me gusta sin duda es la de formato bruma (spray) para no tocarnos la cara y no añadir más cantidad de producto. La bruma se puede llevar en el bolso y cada dos horas reaplicarla. Es como invisible y es mi gran favorito cuando estoy maquillada. Evidentemente si estoy en la playa la reaplicación es con el producto en crema.

¿Cuáles son sus básicos de verano?

Son la protección solar con color, tinte de mejillas para aportar ese rubor al rostro, una buena máscara de pestañas waterproof (resistente al agua) y bálsamo labial.

¿Cómo se puede conseguir una piel fresca y luminosa sin caer en el 'pollo frito' con este calor?

Optando por texturas ligeras y acabados cómodos en la piel que no generen más grasa. El sudor no lo podemos controlar pero la grasa un poco sí con fórmulas oil free, con papelitos antibrillos... Aconsejo no poner iluminador en exceso por toda la cara, sólo por puntos claves. A mí el iluminador donde más me gusta es en el punto alto del pómulo porque es donde más real queda.