Maratón de fútbol 7 solidario 'Todos por Valentina' el sábado 6 de septiembre en La Canaleja

El delegado de Deportes y Educación, José Ángel Aparicio, acompañado de Tamara Romero, madre de Valentina, y del representante de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Jerez, Diego Osorio, ha presentado el III Maratón de fútbol 7 'Todos por Valentina' que el sábado 6 de septiembre tendrá lugar en el campo de La Canaleja.

Durante una jornada de 12 horas, de 9:00 a 21:00, 19 equipos de alevín, prebenjamín y benjamín jugarán partidos de 50 minutos con el objetivo solidario de recoger fondos para seguir apoyando a Valentina, “niña jerezana que es todo un símbolo para visibilizar la lucha de toda su familia, con su madre Tamara Romero, a la cabeza, a favor de la investigación de la fibrodisplasia osificante progresiva FOP”, ha destacado el delegado.

José Angel Aparicio, en su intervención, también ha destacado la solidaridad de los clubes de Jerez y de la provincia: “Una vez más el deporte de Jerez, los clubes de fútbol, los patrocinadores, los colaboradores como la Real Federación Andaluza de Fútbol y el Colegio de Árbitros se vuelcan con quienes más lo necesitan. Esta solidaridad nos hace más grande como ciudad y como provincia. Los dos euros de la entrada son un pequeño grano de arena en este largo camino hacia la esperanza en la investigación y tratamiento de las enfermedades raras”, ha señalado Aparicio.

Finalmente, el delegado de Educación y Deportes ha hecho un llamamiento a “la sociedad jerezana para que el sábado, 6 de septiembre, asista a La Canaleja por Valentina, y por todos los pequeños, que como ella, necesitan de nuestra solidaridad y compromisos para luchar contra las enfermedades raras”.

La madre de Valentina, Tamara Romero, ha agradecido “al Ayuntamiento por estar siempre ahí cuando lo necesito, a la Federación porque siempre está al lado de nuestra familia y a Diego Osorio por hacerlo todo tan fácil y, dejarse la vida en ello, esto es de agradecer”. También ha tenido palabras de agradecimiento para los equipos participantes en la maratón y para los patrocinadores indicando que "todo lo que estamos consiguiendo es gracias a todos vosotros. Recaudar no es fácil y esta solidaridad es un timón para seguir luchando”.

Diego Osorio ha señalado que la RFAF Cádiz seguirá colaborando y organizando por esta causa solidaria y ha pedido que la ciudad vuelva a volcarse para alcanzar los objetivos.

Los equipo participantes son AD Pueblo Nuevo, Juventud Jerez Industrial, Atlético Los Naranjos, Xerez Deportivo FC, CD Promesas Xerez 1947 Comarca Jerez Estella, AD Marianistas, AD Icovesa, Jerez Atlético CD, CF Sherry Atlético, Florida CD, EF Paquete UD, Liberación CF, San José Obrero UD, Arcos CF, UD La Jerezana CD, Sherry Atlético, Nueva Jarilla, Atlético Los Naranjos y Zona Sur CD.