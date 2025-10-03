Todas las marcas y productos del nuevo outlet de lujo en Jerez

HalfPrice vende una amplísima variedad de productos originales de más de 3.000 marcas globales a precios irresistibles, incluyendo marcas de lujo como Valentino, Prada, Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren, Levi’s, Hunter y Quicksilver, entre otras, así como marcas deportivas como Adidas, Nike, Reebok y FILA. La oferta abarca ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar y más, a precios de outlet.

Todos los productos provienen directamente de los fabricantes, son nuevos y están embalados en su caja original. Ofrecen ropa, accesorios, cosméticos para mujeres, hombres, niños, así como accesorios y decoración para el hogar.

HalfPrice ha abierto sus puertas en Luz Shopping, en una superficie de 2.200 m² y un equipo inicial de 18 trabajadores. La cadena de ventas off price ofrece una amplísima variedad de productos originales. Pero ¿qué significa 'off price'? Es una nota que presenta el precio de venta sugerido (SCD), es decir, el precio propuesto por el fabricante. Lo colocan junto a cada producto en un lugar visible para facilitar la comparación del precio que proponen con el sugerido por el fabricante.