Los últimos acordes de Marcos, guitarra de The Shooters

Los miembros de The Shooters recibieron en la tarde noche del pasado 30 de diciembre la peor noticia que podían esperar en vísperas de Año Nuevo. Marcos, guitarra del grupo de rock jerezano, tocó sus últimos acordes mientras tarbajaba en la azucarera de El Portal al quedar atrapado en una cinta móvil. El ruido que caracterizaba al grupo daba paso al silencio más absoluto y al luto por la repentina muerte del guitarrista a los 41 años de edad.

Apenas tres días antes, el 27 de diciembre, los miembros de la banda de stoner rock, como ellos mismos se definen, coincidieron por última vez sobre un escenario en La Guarida del Ángel, sala en la que eran asiduos. The Shooters daba la bienvenida en la warm up party a los asistentes al Holy Jesus Fest II y ninguno de ellos podía imaginar que sería su último concierto juntos.

El resto de miembros de la banda se hacía eco de la trágica noticia al día siguiente en las redes sociales a través de un mensaje a modo de epitafio por la “la rápida, inesperada y sobre todo injusta” marcha de su “amigo, compañero y hermano Marcos”.

“Ha sido un palo tan gordo que aún estamos en estado de shock”, señalan los integrantes de The Shooters en su necrológica, en la que recuerdan que “éramos una banda, cuatro amigos, cuatro tíos que cuando nos juntábamos nos gustaba hacer ruido y el imbécil, y sobre todo reírnos y evadirnos de nuestro día a día gracias a nuestra pasión común: la música”.

Seguidores y músicos expresaron sus pésames en una ola de mensajes en respuesta al emotivo mensaje de la banda jerezana, que recuerda los buenos momentos vividos y el balance positivo de todos los años que estuvieron juntos.

La formación surgió en 2008 en Jerez tras la reconversión de Shoot'em Up, cambio que supuso el abandono del punk y el hardcore para centrarse en el rock duro y el desarrollo de un sonido potente, el conocido como 'stoner', que en el caso de The Shooters tiene una marcada influencia de grupos clásicos como Black Sabbath u otros más actuales como The Hellacopters, a los que precisamente puedo verse en una de las ediciones del Espárrago Rock de Jerez.

Desde 'Rock pedal to the floor', su primer trabajo, hasta la actualidad, The Shooters han logrado abrirse hueco en el mundo de la música, alcanzando notoriedad a nivel nacional.