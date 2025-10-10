Marea Verde denuncia la progresiva privatización de los estudios de FP ponen en riesgo el principio de igualdad

Marea Verde Jerez, el movimiento en defensa de la escuela pública en la ciudad, ha vuelto a denunciar la escasa oferta pública de FP en Jerez y el proceso de privatización de esta modalidad de enseñanza, con la apertura de nuevos centros, negocio tras el que están grandes grupos de inversión.

La formación profesional es un factor clave para acceder a un empleo de mayor calidad. Sin embargo Andalucía, y particularmente en Jerez, "se está optando por la privatización de la oferta educativa en FP". La falta de oferta suficiente de los centros públicos de Formación Profesional, unido a la privatización de muchos de estos centros, "genera desigualdad de oportunidades entre las personas que desean acceder a este tipo de formación, desigualdad que luego se traslada al mercado laboral".

La plataforma en defensa de la escuela pública exige "más inversión, y recuerda que en Andalucía, la inversión económica por alumno/a, es, junto a Madrid, la más baja de España. Y que en el último curso escolar, los datos hechos públicos por el Ministerio de Educación, indican que el gasto en Educación en nuestro país, desde 0 años a universidad, no llegó al 4,53% del PIB, muy lejos de lo invertido en otros países de nuestro entorno".

El crecimiento de la demanda y la matriculación en FP no ha dejado de crecer desde 2008. Pero la insuficiencia de plazas públicas ha provocado que este alumnado sea absorbido por la oferta privada. Para el conjunto de España, y en el curso 24-25, 31.404 solicitantes no obtuvieron plaza en FP en centros públicos. En solo cinco años," el número de alumnos inscritos en cursos de pago no concertados se ha duplicado en Andalucía, según datos oficiales publicados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional". De 20.300 estudiantes matriculados en FP privada durante el curso académico de 2018-2019, se ha pasado a más de 41.000 en el curso 23-24. El cursar estos estudios en un centro privado supone un importante esfuerzo económico para las familias, ahondando en la desigualdad, uno de los problemas que deben ser combatidos por el sistema educativo. Y uno de cada tres, en Andalucía, es ya un alumno de pago.

Marea Verde "reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo que atienda las reiteradas demandas de la ciudad de Jerez para aumentar la oferta pública de esta modalidad de enseñanzas, petición manifestada de forma unánime por el pleno del Ayuntamiento, el Consejo Escolar municipal o el Consejo económico y social". Y también por los propios centros educativos que "han presentado reiteradamente proyectos de ampliación de la oferta que no han sido tomados en cuenta".

Marea Verde Jerez "pide una ampliación de la oferta de centros públicos de Formación Profesional". Una financiación equitativa, suficiente y sostenida, para esta modalidad de enseñanza que exige unos importantes recursos materiales. Y un mayor diálogo con los interlocutores de la comunidad educativa, especialmente las organizaciones sindicales y las asociaciones de familias.