La Junta aprueba 840 nuevas plazas de Formación Profesional privada en Jerez

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha autorizado, tal y como se ha publicado este miércoles en el BOJA, la apertura y funcionamiento del centro docente privado de Formación Profesional 'CITED' que incorporará un total de 840 nuevas plazas de Formación Profesional en Jerez. Dicho centro ha contado con una inversión de 2,5 millones de euros y es una iniciativa de un grupo de empresarios del sector tecnológico de la ciudad "ante las dificultades para encontrar profesionales locales del ramo".

La Junta ha dado luz verde a siete nuevos ciclos formativos de grado medio y de grado superior. En concreto, de grado medio, el centro impartirá dos ciclos de Gestión administrativa (en doble turno), con un total de 120 puestos escolares y dos de Sistemas Microinformáticos y Redes, también con 120 puestos escolares.

Además, CITED contará con cinco grados superiores (impartidos en doble turno) que incluye Márketing y Publicidad, con un total de 120 puestos escolares, Desarrollo de Aplicaciones Webs, igualmente para 120 alumnos; Administración de Sistemas Informáticos en Red (120 alumnos); Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma (120 alumnos) y Administración y Finanzas (120 alumnos).

Con esta nueva aprobación, en los dos últimos dos años, Jerez ha ampliado la oferta formativa de FP privada en 1.500 plazas si contamos las 840 para este nuevo centro y las 660 concedidas a Albor-Ilerna entre 2024 y 2025.

Si nos vamos un poco más atrás, en 2022, la Junta aprobó también 100 plazas para la empresa Volumus, que ofrece un grado medio de Peluquería y cosmética capilar, con 60 puestos escolares, y un grado superior de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, con 40 plazas.

Tres años antes, en 2019, el Ayuntamiento de Jerez cedió por 14 años las instalaciones del palacio de Deportes a la empresa MEDAC, que añadía a la oferta de FP privada en la ciudad 540 nuevas plazas: 120 plazas de Grado Medio de Técnico conducción de actividades en el medio rural; 120 plazas de Técnico Superior en enseñanza y animación socio deportiva; 120 plazas de Técnico Superior en acondicionamiento físico; 60 plazas en el Grado Medio de Auxiliar de Enfermería; 60 plazas en el Grado Superior de Educación Infantil y 60 plazas en el Grado Superior de Integración Social.

La multiplicación de la oferta educativa de índole privada en la Formación Profesional contrasta con la reducida ampliación de la oferta formativa de grados medios y superiores en la escuela pública. En concreto, para este nuevo curso 25/26, Jerez ha sumado un ciclo medio de Producción Agropecuaria en el IES La Granja, y un Curso de Especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación en IES Francisco Romero Vargas.

Un año antes, en el curso 2024/25, la Consejería incluyó el grado medio de Actividades Ecuestres en el IES Elena García Armada y el grado medio de Sistemas microinformáticos y Redes en el instituto Francisco Romero Vargas; mientras que en el curso 2023/24 la apuesta consistió en la incorporación a la oferta formativa de este mismo instituto, Francisco Romero Vargas, de un curso de especialización de Redes de Estaciones de Tratamiento de Aguas. Donde sí ha habido una apuesta decidida, ha sido en la Formación Profesional Dual, si bien muchos expertos consideran que la oferta sigue siendo escasa con respecto a otras.