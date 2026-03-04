Marea Verde invita a las familias a elegir la Escuela Pública en este inicio del periodo de escolarización

El movimiento en defensa de la escuela pública en Jerez ha hecho público un comunicado invitando a las familias a elegir un centro de la red pública, durante el próximo periodo de inscripción que se abrió el día 1 y concluirá el 31 de marzo.

Marea Verde Jerez ha enumerado una serie de motivos por los que elegir escuela pública, "entre los que destaca la contrastada calidad de la educación impartida, como se pone en evidencia en todos los informes y evaluaciones internos y externos, nacionales e internacionales". El colectivo defiende la Escuela pública porque "está formada por profesionales comprometidos, que han pasado una rigurosa selección, donde el mérito y la capacidad son determinantes, porque es la que más medios dispone para atender al conjunto del alumnado, llega a todos los lugares, estando presente en toda la zona rural del municipio, pero también para atender al alumnado que necesita una atención especializada".

Pero además la escuela pública "tiene otros valores únicos que la convierten en la mejor opción. Es de todos y todas, no de ninguna empresa, y las familias deciden y participan. Es plural, diversa y abierta, como lo es la sociedad jerezana y no excluye ni selecciona", recogen en un comunicado.

Junto a todo lo anterior Marea Verde Jerez, quiere destacar, que" elegir escuela pública, es una apuesta por fortalecer los servicios públicos. Resistir a los recortes y privatizaciones, y defenderse frente a quienes quieren convertir la educación en un negocio. Porque la educación no es un privilegio, es un derecho: y los derechos se ejercen y se defienden", concluyen.