Marea Violeta Jerez, el movimiento feminista que decidió no callarse

Marea Violeta Jerez nació hace 11 años contra la reforma de la ley del aborto del entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón. Un grupo de mujeres con fuerte espíritu activista se unió en una marea. Una marea contra la pérdida de derechos, contra el silencio. Una marea que ha pintado de morado las calles cada año, levantando las manos y gritando ‘aquí estamos’.

“Fue ahí cuando comprobamos lo que nos venían advirtiendo feministas de referencia como Simone de Beauvoir: ‘Bastará una crisis política, económica o religiosa, para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos’. Y nació Marea Violeta Jerez”, recuerda Victoria Barba.

“Estábamos preocupadas por los derechos que podíamos ir perdiendo. Decidimos unirnos. En aquella época hasta nos daba apuro llamarnos marea feminista, porque pensábamos que iba a alejar a la gente, porque el feminismo estaba mal visto socialmente. Y el gran logro es que hemos ido evolucionando, formándonos, y ahora es un orgullo decir que somos feminista y en la sociedad están calando nuestros mensajes. Se está creando una conciencia social hacia toda la problemática, a pesar de que la extrema derecha esté atacando”, subraya Mila Romero.

Carmen Javaloyes, también de las primeras mujeres de Marea Violeta, remarca que “lo que más me movió era el poco caso que los medios le daban a los asesinatos machistas. Había que hacer algo, no se podía quedar así, como si fuera una muerte más y punto, sin que nadie reaccionara. Por supuesto que para unirme me movió todo lo que envuelve el feminismo, pero sobre todo el hecho de que la sociedad debía ser consciente de los asesinatos”.

Desde el colectivo declaran que “la sociedad, en general, es mucho más consciente de la desigualdad”. Y para llevar esa mirada feminista a la calle son múltiples los actos que ha ido celebrando Marea Violeta Jerez a lo largo de estos años: “Hemos tenido decenas de talleres, charlas en institutos, centros sociales, etc. Y en las calles con actos como ‘los zapatos rojos’ y manifestándonos ante casos de asesinatos machistas, violencia vicaria, Juana Rivas y ‘La manada’. Y ahora recientemente con Gisèle Pelicot y el caso de Jenni Hermoso, entre otros”.

Pero si hubo un encuentro que rebasó todas las expectativas que había sobre la mesa fue la manifestación del 8M de 2018. “Organizamos la primera huelga feminista y recorrimos las calles en una multitudinaria manifestación y nos convertimos en todo un referente del feminismo en nuestra ciudad. Desde entonces venimos convocando a la ciudadanía y colectivos sociales a participar en los actos y manifestación el 8M, con excepción de la pandemia, que solo realizamos concentración. Y siempre con una respuesta positiva de la ciudadanía”, declara Barba.

Elena Zurita lo tiene claro: “Marea Violeta para mí fue mi apoyo cuando tuve un conflicto de abuso sexual en el trabajo”. “Nadie me quería escuchar y Marea Violeta fue mi apoyo, mi terapia, mi ayuda para afrontar la situación y superarlo. Es el apoyo que no he recibido por parte de las administraciones e incluso de algunos sindicatos. Somos, porque ya me incluyo, un grupo que escuchamos a todas las mujeres, y en la medida que podemos, las acompañamos en todo lo que necesite cada una de ellas”, remarca Zurita.

1.296 mujeres han sido asesinadas por violencia de género

“Legislativamente España es de los países más avanzados, lo que falta es la aplicación. Hacen falta medidas reales y eficaces. Hoy día hay mujeres que no denuncian por miedo, pero otras denunciando han sido asesinadas. ¿Dónde está el problema? En los medios disponibles. Hay muchas mujeres de riesgo ‘medio’ y ‘bajo’, según la clasificación que les hacen al poner la denuncia, que han muerto asesinadas. Tenemos la ley, pero para aplicarla hace falta presupuesto”, remarca Romero.

Su compañera Victoria Barba añade que “hace falta tomar conciencia y hay que partir de la educación. El machismo está impregnado en la sociedad y si desde la raíz, que es la educación, sigues manteniendo esa cultura de la violación, sexista, machista... Pues no se cambiará nada. Lo importante es que las nuevas generaciones crezcan en una sociedad con una igualdad real”.

Marea Violeta Jerez es un colectivo independiente, autónomo y autofinanciado, “nuestro mayor objetivo es crear conciencia feminista en la sociedad. Nuestra filosofía es todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”.