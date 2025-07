María Jesús Montero en Jerez: "He venido a ganar las elecciones en Andalucía"

El Salón de los Espejos del Club Nazaret, en Jerez, reflejó este sábado mucho más que las caras de los militantes del PSOE. La cita tenía una llamada especial por ser el primer acto de María Jesús Montero como candidata a la Junta de Andalucía. "Soy pensionista y voy a ayudar al PSOE hasta la muerte", decía momentos antes de comenzar el acto un señor con camisa hawaiana que se paseaba con un cartel en el que se leía: "Estamos tranquilos, ahora sabemos que es posible".

Si algo ha caracterizado este 'arranque' de Montero para las andaluzas es la fe en la candidata. Hay quien la miraba asentando cada palabra de la socialista como si fuera una predicadora. Más de 500 militantes se han dado cita en Jerez para arropar a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A en su primer acto político tras ser proclamada oficialmente como candidata a las elecciones de 2026.

Antes de la llegada de Montero, sonaba en el salón la canción Hola, buenos días, hoy me siento bien del Canijo de Jerez. Ya se vivía una fiesta. En unos 45 minutos en el salón apenas cabía un alfiler. Las previsiones se sobrepasaron. En oleadas iba llegando la marea socialista, entre abrazos, selfies y bailes. Hay quien parecía que entraba a un concierto y es que, en muchas ocasiones, hay políticos que dan mucho más que un espectáculo.

Frente a la gran pantalla verde en la que se leía 'Montero presidenta', los militantes se iban haciendo fotos de familia. Pasadas las once de la mañana ya no quedaban sillas vacías. Un señor con una camiseta con la cara de Lorca hablaba con unos conocidos, mientras Juan Espadas entraba saludando caminando hacia su silla. 11.10 horas. La organización pedía que los presentes tomaran asiento. Cosa difícil, la gente estaba como nerviosa.

Por fin los focos de las cámaras se encendieron. Había llegado el momento. Los militantes hicieron un paseíllo en la zona central del salón y el jerezano José Antonio Díaz abrió la comitiva entre gritos y aplausos. Detrás, Mamen Sánchez y Juan Carlos Ruiz Boix. Verde que te quiero verde sonó con más fuerza e hizo su entrada triunfal la candidata viviendo un auténtico baño de masas.

"Buenos días Jerez. Aquí está el PSOE de Andalucía, el de la alegría, en pie. Vamos a devolver la esperanza, a eso salimos", comenzó su intervención Montero. La socialista reivindicó en multitud de ocasiones el poder "de cada pueblo, de la militancia, cada agrupación cuenta". Frente a unos días "complicados", la candidata subrayó que "nos repugna la corrupción más que a nadie. Nos repugna todo comentario y comportamiento que se aleje de la ejemplaridad". "Cuando llegan las tormentas y vienen olas, intentamos prevenirlas, pero a veces no las podemos evitar y lo fundamental es saber que este partido actúa con contundencia, actúa rápidamente, pide responsabilidades políticas, exige las entregas de los cargos públicos y expulsa o da de baja del partido a aquellos que no son compatibles con los valores que representamos los hombres y mujeres socialistas. No podemos perder tiempo en lamer las heridas, sino que hay que salir con más fuerza", añadió. De nuevo, la gente en pie.

"Nos estamos dejando la piel. Se nos puede ver las caras más delgadas, como al presidente del Gobierno, porque estamos todo el día empujando a España", gritó Montero ante un auditorio que rompía una y otra vez en aplauso. Expresó la "repugnancia" que sienten los militantes socialistas por ver a algunos compañeros utilizar "sus influencias para lucrarse o hablando de las mujeres como si fuéramos mercancía": "Nos dolemos, sufrimos y nos avergonzamos cuando escuchamos o salen a la luz algunos audios y algunos comportamientos con los que no nos identificamos".

La candidata realzó "la raza" del partido y su deber para "combatir el interés del privilegiado". En varias ocasiones mostró su apoyo incondicional a Pedro Sánchez, subrayando que "cuanto más lo atacan, más ganas tenemos de defender a nuestro secretario general. Estamos contigo en Andalucía, para defenderte contra viento y marea". Volvió el público a levantarse eufórico, escuchándose incluso un "¡Viva Pedro Sánchez!".

Durante una hora Montero se dirigió a los presentes sin descanso, sin beber agua, sin titubeo: "Estoy con más ganas que nunca. Es la apuesta más importante de mi trayectoria y nada me hace más ilusión que ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. He venido a ganar las elecciones. ¡Hasta la victoria!".