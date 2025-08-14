María José Llergo cierra Tío Pepe Festival en Jerez con un canto a la libertad y la belleza de lo diferente

Tío Pepe Festival 2025 se prepara para vivir su noche de cierre con una celebración colectiva en la que se abrazarán la tradición y la vanguardia. En la antesala de la gira europea con la que cerrará su 'Ultrabelleza Tour', María José Llergo se subirá este 16 de agosto al escenario del Patio de la Tonelería para cerrar la undécima edición de Veranea en la Bodega, en la que los directos de leyendas nacionales e internacionales de la música han convertido a Jerez de la Frontera en epicentro cultural del verano.

Con un repertorio que combina empoderamiento, diversidad y sensibilidad, la de Pozoblanco convertirá la noche del sábado en las bodegas Tío Pepe en espacio de conexión y emoción compartida, presentando sobre las tablas generosidad, honestidad y un férreo compromiso social con su tiempo. La fuerza del flamenco, cantado desde las entrañas con suma delicadeza y elegancia, se unirá a la electrónica o el r&b, pasando por cuerdas, pianos y atmósferas orquestales. Cada tema de la propuesta escénica de la cantante y compositora es una declaración de libertad creativa y un canto a la belleza de lo diferente. Ultrabelleza es mestizaje. En él el flamenco encuentra acomodo en diversas fórmulas vanguardistas y electrónicas con ecos lorquianos que se entremezclan con sorprendentes incursiones urbanas y sugerentes ramificaciones sonoras. Este caleidoscopio de emociones ha hecho de Ultrabelleza un refugio colectivo para todo aquel que alguna vez se sintió fuera de los moldes, conquistando tanto a crítica como a público.

Desde el lanzamiento de Niña de las dunas en 2018, María José Llergo ha experimentado un crecimiento fulgurante. En su EP Sanación (2020) fusiona el flamenco con texturas de electrónica ambiental, obteniendo el reconocimiento internacional y siendo incluido entre los 25 mejores álbumes del año por la NPR estadounidense. Ese mismo año pasó por Colors, la plataforma audiovisual de los nuevos prodigios musicales en la que han participado artistas como Dua Lipa o Jorja Smith. Su canción Te espera el mar le valió el Premio Goya 2022 a la Mejor Canción Original para la película Mediterráneo. Entre sus actuaciones más memorables destaca su histórico paso por el Lincoln Center en Nueva York. Ultrabelleza, su redondo más reciente, salió a la luz en octubre de 2023. Entre los reconocimientos más destacados, su clasificación como el 34º Mejor Álbum en Español de 2023 por la prestigiosa revista Rolling Stone o el Premio a Mejor Álbum del Año en los Premios Ruido, siendo también galardonado en la categoría de Música Moderna en los Premios El Ojo Crítico de Radio Nacional de España (RNE) con el Premio Flamenco en la Piel por su influencia en la moda flamenca.

Con este concierto, Llergo pone el colofón a una edición de Tío Pepe Festival que, durante más de un mes, ha reunido en Jerez a leyendas internacionales como Carlos Santana, The Beach Boys, Gloria Gaynor o Jethro Tull, junto a figuras imprescindibles de la escena nacional como Ana Belén, Rosario, Pastora Soler o Coque Malla. Una cita que ha combinado música, humor, alta gastronomía y compromiso medioambiental en un entorno único, convirtiendo las noches de verano en experiencias sensoriales inolvidables. Veranea en la Bodega 2025 reafirma así su esencia: íntima, vibrante y profundamente andaluza con una programación cultural capaz de tender puentes entre generaciones y estilos.