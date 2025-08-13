Rancapino Chico repasará en Jerez el pasado, presente y futuro a través de 'Hijo del Cante'

El cantaor chiclanero Rancapino Chico, en el centro de la imagen

El ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025, que se está celebrando en el Patio de la Tonelería de González Byass, concluirá esta semana con el cante del chiclanero Rancapino Chico este viernes 15 de agosto a partir de las 22:00 horas.

Rancapino Chico, considerado uno de los puntales del flamenco y heredero de la rica tradición de la provincia de Cádiz, trasladará al conjunto monumental su antología de los cantes más emblemáticos de la historia del tesoro cultural universal.

Alonso Núñez Fernández -hijo del legendario Rancapino, sobrino de Orillo del Puerto y biznieto de La Obispa- pondrá banda sonora a la noche del viernes 15 de agosto como broche final al cartel del ciclo Solera y Compás.

El cantaor chiclanero presentará 'Hijo del Cante', primer volumen de una completa compilación flamenca que incorpora joyas de todos los tiempos y composiciones propias con las que hacer vibrar, recordar y emocionar al público.

Con Paco León y Antonio Higuero a las guitarras, Rubén Amador al piano y Edu Gómez y Nain Real a las palmas, Rancapino Chico desgranará en su repertorio martinetes, zambras, bamberas, tarantos, bulerías, tientos, tangos y fandangos de Huelva.

Las entradas el concierto pueden adquirirse en esta página web y tienen un coste de, entre 25 y 48 euros.