María del Mar Moreno y Antonio Malena, protagonistas en la Escuela de Idiomas por el Día del Flamenco

Un momento de la visita de María del Mar Moreno y Antonio Malena, a la Escuela de Idiomas.

La Escuela oficial de Idiomas celebró en la tarde del jueves 13 de noviembre el Día del Flamenco en Andalucía, una actividad llevada a cabo en el salón de actos del centro eduactivo y en el que participaron María del Mar Moreno, Antonio Malena, Santiago Moreno y alumnas de la escuela de baile de la artista jerezana.

Una imagen de las alumnas de la Academia de María del Mar Moreno.

En total fueron doce las alumnas que prepararon una coreografía por soleá que hizo las delicias del alumnado y claustro docente.

María del Mar Moreno y Antonio Malena.

Tras la actuación, María del Mar Moreno hizo un recorrido por los orígenes del flamenco y las influencias recibidas. Abrió turno de preguntas para que el alumnado pudiera participar, contestando tanto ella como Antono Malena a todas las dudas o curiosidades planteadas. Además, contaron por qué el cante de Jerez es diferente al flamenco que se canta en otros lugares y destacaron el papel de la mujer en el flamenco hoy día y el largo recorrido que se ha llevado a cabo hasta ahora.