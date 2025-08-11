Marina Reche ofrecerá en Jerez su noche de 'Claridad’ y ‘Oscuridad’

Una de las voces más prometedoras de la escena pop nacional, Marina Reche, hará escala este martes, 12 de agosto, en las bodegas Tío Pepe, en el corazón de Jerez, para ofrecer un concierto que se perfila como uno de los momentos más especiales de su gira Lo he intentado Tour.

Marina Reche ha construido un universo musical en el que explorar la dualidad entre la luz y la sombra -he ahí sus epés ‘Claridad’ y ‘Oscuridad’- y transmitir en cada nota y en cada estribillo un mensaje directo con el que conectar con su público, que ya ha convertido algunas de las frases de sus canciones en títulos de playlists o tatuajes. La propuesta en vivo con la que se presenta en el Patio de la Tonelería será un viaje por melodías delicadas, ritmos envolventes y estallidos de energía. Arropada por su banda, la artista ilicitana repasará los temas más coreados, reinterpretando cada pieza con la cercanía y el magnetismo que la identifican. La de mañana no será solo una parada más de la gira que comenzó el pasado otoño, será un encuentro íntimo con su público. El objetivo, emocionarse y dejarse llevar por una artista que ha hecho de sus vivencias auténticos himnos generacionales. La de Tío Pepe Festival es una cita para reencontrarse, cantar a pulmón y guardar un recuerdo que tatuar en la memoria. Las entradas pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Esta será la penúltima fecha de Tío Pepe Festival, que se despedirá hasta 2026 el sábado 16 de agosto con el flamenco contemporáneo y experimental de la cordobesa María José Llergo. El ciclo flamenco Solera y Compás volverá a poner banda sonora a las noches y este lunes será con el espectáculo Territorio Jerez, que recupera la esencia más pura de este arte universal; el 14 de agosto con el guitarrista Yerai Cortés y el viernes 15 con el cantaor Rancapino Chico. La programación de Veranea en la Bodega 2025 se completa con la propuesta escénica del Comandante Lara & Cía (13 de agosto), que aporta humor y acento andaluz en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025 es una invitación a vivir Jerez desde dentro y a conocer el más auténtico estilo de vida Tío Pepe a través de la música, el vino, la tierra, la emoción compartida y la gastronomía. El restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, es una de sus propuestas gastronómicas centrales gracias. Su seña de identidad, una mirada vanguardista a la cocina andaluza de temporada. Por su parte, Carlos Martel de El Huaso reedita de nuevo este 14 de agosto el insólito y exitoso maridaje de carnes a la brasa y vinos con una puesta en escena espectacular. Carnes cuidadosamente seleccionadas y brasas vivas se fundirán con los vinos anfitriones en una auténtica oda al asado que ha seducido ya en Francia, Marruecos y toda España. A todo ello se suma The Village, un punto de encuentro antes y después de cada concierto con vinos y cócteles, en el que alargar las noches.