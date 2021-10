“Nuestra máxima prioridad es la satisfacción del cliente”

Alberto Villagrán ha dado un paso de gigante en su pretendida modernización de todo cuanto concierne al asesoramiento no ya estrictamente inmobiliario, sino ampliado a los servicios integrales y transversales de la propiedad: es decir: la consultoría de Inmuebles, de Empresa, Técnica, Jurídica y Financiera. Nace así ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades. Y, junto al emprendimiento de este nuevo modelo empresarial, ALBERTOVILLAGRAN inaugura oficinas, estrena nueva página web (www.albertovillagran.es) y funda el área –con intensa programación propia- Alberto Villagrán Acción Cultural.

–¿Es consciente del carácter pionero que esta estructura interdepartamental otorga a su Consultora de Propiedades?

–Para nosotros la máxima prioridad es la satisfacción del cliente. Siempre hemos dicho que no vendemos viviendas sino que asesoramos a personas. La venta no es el fin principal, ni mucho menos. Antes al contrario en numerosas ocasiones recomendamos no vender. Nos empapamos de las necesidades tanto del comprador como del vendedor para, mediante un estudio pormenorizado de cada caso, ofrecer las opciones más óptimas. Siempre en atención a un alto concepto de la ética profesional y de la mejor empatía para con aquellas personas que confían en nuestra marca. La ampliación de servicios especializados era una necesidad imperante.

–Hablamos, de entrada, de un servicio transversal…

–De un modo muy sintético subrayemos que la Consultoría de Inmuebles está dividida en tres departamentos: Inversores, Propiedades y Alto Standing. Quien desee vender una propiedad, tendrá a su alcance nuestro exclusivo Plan de Marketing. Con ello podemos lograr, mediante distintas acciones, el mayor valor posible de la propiedad obteniendo su mejor versión. Poseemos una amplia base de datos de compradores registrados y cualificados según su potencial de compra. La Consultoría de Empresa a su vez estructurada en tres departamentos: a) comercialización de viviendas de nueva construcción, venta y compra de empresas y negocios en explotación -actual o futuro- y venta y compra de terrenos y solares, naves, locales, oficinas y edificios singulares.

–Además de los servicios técnicos, jurídicos y financieros.

–La Consultoría Técnica engloba los departamentos: a) proyecto, obras y servicios y b) tasaciones, valoraciones y estudio de mercado. Contamos con un solvente equipo técnico: ingenieros de edificación y personal de obra para poder llevar a cabo proyectos, obras y servicios siguiendo un estricto plan de plazos y costes. La Consultoría Jurídica abarca los servicios de enlace que requiera la propiedad. En la Consultoría Financiera nuestros asesores financieros pueden hacer viable la financiación que se precise.

–¿Cuál es la base de su éxito?

–El éxito es una noción muy relativa que en cualquier caso exige la apuesta por el valor del esfuerzo, la empatía, la asertividad la autosuperación, la constancia, la autoexigencia escrupulosa que busque la excelencia en el trabajo. No podemos –no debemos- ser nunca conformistas. Estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos. Siempre, siempre, siempre para beneficiar al cliente. Conformamos un equipo técnico del que me siento de veras orgulloso. En este equipo por supuesto también se incluyen los profesionales de los servicios externalizados que quiero se sientan implicados y comprometidos como exponentes indispensables de esta empresa. En definitiva rodearme de excelentes profesionales y mejores personas. Y, sobre todo, el éxito es que nuestros clientes estén satisfechos. Eso para mí sí es el éxito.

–Este viernes 29 inaugura además nuevas oficinas…

–Así es. Estamos entusiasmados con el resultado. Queríamos que las nuevas oficinas, así como la filosofía de empresa, mostraran diafanidad, luminosidad, claridad, confortabilidad. Creemos que las oficinas no son únicamente un lugar predeterminado para el trabajo, sino mayormente para la relación –la comunicación- humana, para la gestión, para la escucha, para la praxis de la reciprocidad. Además será sede igualmente de una intensa programación cultural que, paralelamente a nuestro objeto empresarial, ofreceremos, gratis et amore, a la ciudadanía. Desde estas líneas agradezco a todos los que han hecho posible este cambio, comenzando por nuestros clientes –artífices principales de nuestro crecimiento-.

–Abunde en la iniciativa cultural. ¿En qué consiste?

–Hemos creado el área ALBERTOVILLAGRAN Acción Cultural. Estamos obligados a devolver a la sociedad parte de cuanto ésta nos entrega. No podemos circunscribirnos al objeto social de nuestra empresa. Formamos parte de un todo que denominamos sociedad. Y la responsabilidad social corporativa (RSC) -o lo que también conocemos como responsabilidad social empresarial (RSE) o inversión socialmente responsable- no es sino la contribución activa, proactiva, y siempre voluntaria al mejoramiento social. Al margen de nuestra acción empresarial de creación de riqueza. Muy al margen, aunque, globalmente, de modo complementario. Una empresa se significa por su acción total. Estamos obligados a cooperar con otras necesidades. Así nace ALBERTOVILLAGRAN Acción Cultural. Muy pronto daremos a conocer su contenido. La cultura es la base del progreso.