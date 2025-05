Maximiliano Calvo cierra en Jerez una gira con su banda por centros de desintoxicación

Hay finales que son, en realidad, comienzos. Maximiliano Calvo lo sabe bien. Tras una gira tan insólita como necesaria por centros de desintoxicación que ha recorrido media España, el artista argentino afincado en Madrid pone el broche final en un lugar cargado de significado: el centro Montealto, gestionado por Esvidas, en Jerez de la Frontera.

Ese mismo lugar que lo recibió el 1 de diciembre de 2023, cuando decidió dar un paso al frente y enfrentarse cara a cara con su adicción y que le inspiró para trabajar en sus últimos singles 'Una temporada mala', 'De mí también me puedo salvar' y 'Media Maratón'.

La gira 'De mí también me puedo salvar' cierra su círculo. El argentino Maximiliano Calvo finaliza su tour por centros de rehabilitación, una más que necesaria gira que ha acaparado artículos en medios nacionales tan destacados como El País y que el artista empezó tras alumbrar de una tacada otra canción también en forma de terapia, la reveladora 'Una temporada mala'. Porque Maximiliano Calvo anda, como reza su último single, huyendo de su yo del pasado, sí, pero de "aquel monstruo que tenías al lado". Del Maximiliano Calvo adicto, pero no del Maximiliano Calvo artista, ese que es capaz de insuflar vida a canciones tan fabulosas como la mencionada 'Una temporada mala', la pasada 'De mí también me puedo salvar' o la todavía reciente 'Media maratón'.

El cantante y compositor ingresó en el centro Montealto de Esvidas el 1 de diciembre de 2023. Ese ingreso marcó el inicio de su camino hacia la recuperación. Tras tres meses de un proceso intenso y crucial, Maximiliano comprendió que estaba en una situación crítica y que la única vía para avanzar era seguir rigurosamente las pautas del tratamiento. El 1 de marzo de 2024 salió del centro transformado y, pocos días después, conoció en Madrid a Álvaro Bermejo de Iddem Adicciones, quien le acompañó en su tratamiento ambulatorio, gracias al cual pudo retomar poco a poco la composición, los escenarios y su vida.

Ahora regresa al centro que lo acogió para cerrar la que probablemente sea su gira más personal. El 26 de mayo, a las 16:00 horas, el centro Montealto de Esvidas, localizado en Jerez de la Frontera, donde Maximiliano ofrecerá un show especial acompañado por toda su banda.

El acto constará de varias partes: en la primera, Maximiliano leerá el primer capítulo que escribió en Montealto como parte de sus tareas terapéuticas; luego, Álvaro Bermejo explicará qué los motivó a realizar esta gira; después Guillermo Acevedo, socio fundador de Esvidas, moderará un diálogo en el que los pacientes podrán hacer preguntas; y para finalizar tendremos la esperada actuación de Maximiliano Calvo. Un cita musical íntima, dirigida principalmente a los pacientes.

Con este concierto, Maximiliano no solo cierra una gira: cierra una etapa vital. Regresa al lugar donde volvió a nacer como persona y como artista, para compartir con quienes ahora inician su propio camino de recuperación un mensaje poderoso: sí se puede volver a empezar. El círculo se cierra donde empezó, pero la música —como la vida— continúa.