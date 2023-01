"Me cuestiono qué hubiera hecho yo de haber vivido en la Alemania de los años treinta"

Hace más de 75 años tuvo lugar uno de los mayores genocidios de la historia. Los nazis asesinaron a casi seis millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos españoles también perecieron en el frente o acabaron en campos de concentración.

La investigación y documentación para escribir 'La sombra del Führer' y el ensayo 'Esvásticas en el sur', Premio Círculo Rojo 2019 al mejor libro de investigación, 'Doctor Pirata' y su próximo proyecto 'Los gaditanos en campos nazis' convierten al periodista, escritor, Wayne Jamison (Rota, 1970) en uno de los mayores especialistas en Andalucía de la II Guerra Mundial, sobre todo en la provincia de Cádiz, y del holocausto. "Escribir de ello ha sido por casualidad, pero siempre vinculado a la provincia de Cádiz".

¿Cómo se define?

Como un 'friky' de este conflicto. Leo, consumo y selecciono todo lo que cae en mi mano referente a este episodio histórico. Soy un lector compulsivo que lee cuatro o cinco libros a la vez entre los cuales siempre hay uno sobre el tema. Estoy estudiando el grado de Historia, aunque mi vocación desde pequeño es el periodismo. Ya las historias me llegan solas, y como periodista creo que hay que darlas a conocer. El papel de esta provincia fue importante. Cádiz fue un enclave estratégico en el conflicto bélico más decisivo del siglo XX. La costa de Cádiz, concretamente, la playa de los alemanes, por ejemplo, fue refugio de nazis. Lo que pasó aquí estuvo a punto de cambiar el devenir de la II Guerra Mundial, de haber sido invadido Gibraltar.

¿Qué pasó aquí tan determinante?

La situación estratégica de Gibraltar y el Estrecho como puerta de acceso al Mediterráneo y al norte de África, por eso era muy importante el control de esta zona para ambos bandos. Quien locontrolara tendría mucho ganado. Los alemanes proveyeron, organizaron y ensayaron la invasión de Gibraltar, incluso le pusieron fecha: el 11 de enero de 1941. Al final, por diferentes circunstancias no se llevaron a cabo. Sostengo que si se hubiera llevado a cabo esa invasión, hubiesen cerrado las puertas de acceso al Mediterráneo con todo lo que eso estratégica y militarmente hubiera supuesto y, seguramente, los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya tenía controlada toda Europa occidental excepto Reino Unido, país cuyo suministro de petróleo llegaba a través de Oriente por el Mediterráneo, tenían controlado Gibraltar y ese paso. Hay informes de los británicos en los que reconocían que en caso de haber sido así, ellos tenían muy poco que hacer, daban a los alemanes como vencedores. Hitler antes de morir reconoció que su equivocación no fue haber llevado a cabo esa invasión tal y como la tenía proyectada. En 1942, los aliados invadieron el norte de África y el centro de operaciones estuvo en Gibraltar. Si los alemanes lo hubiesen invadido los británicos no hubieran entrado por el sur de Italia como hicieron después. Los alemanes se decantaron primero por Rusia mientras Franco se decidía, y al final se les complicó, lo que pensaban que duraría unas semanas se prolongó varios años y supuso el final de la guerra para él. Todo eso conllevó a que esta zona se convirtiera en un nido de espías, saboteadores agentes y el escenario de muchas operaciones secretas desconocidas para la mayoría.

"Siempre se ha hablado de la mujer que seducía y usaba sus encantos, de la femme fatale, para sacar información, y sí, las hubo pero también otras como La Reina de Corazones que jugaron un papel muy importante"

¿Cómo acaban 87 gaditanos en un campo de concentración nazi?

Tengo documentadas a 87 personas de Cádiz, más una que no nació, pero pasó la mayor parte de su vida en España, que fueron llevados a un campo de concentración nazi, cinco de ellos jerezanos. Todos siguen un patrón similar: al final de la Guerra Civil los pertenecientes al bando republicano huyen y se refugian en Francia, allí permanecen en campos de refugiados y cuando los alemanes invaden ese país en 1940 detuvieron a muchos de ellos. Primero los destinaron a campos de prisioneros y más tarde a campos de concentración. Eran los rojos parias. Hablamos de unos diez mil españoles, es muy complicado dar cifras concretas. La mayoría acabaron en Mauthasen. Tuvieron la suerte de que hubo dos españoles trabajando en la administración encargados de poner a salvo los registros. Eso ha permitido salvar muchas de estas historias”.

Lo que nos enseñan es que España se mantuvo neutral durante la II GM. ¿El holocausto es ajeno a esta tierra? En general, ¿de que lado estaban los españoles?

Es muy relativo y muy complejo. La mayoría de la gente vivía en un régimen dictatorial. Cuando acaba la II Guerra Mundial, la cosa cambia. España acogió a muchos nazis, les dio identidades, vidas nuevas, trabajos y los protegieron. En muchos casos permanecieron aquí, en otros, era una zona de tránsito y paso seguro para ir a Sudamérica. Los alemanes llevaban a cabo operaciones de sabotaje en Gibraltar sin mancharse las manos, sino pagando a españoles. Había dos tipos de españoles: el que lo hacía por convicción ideológica, que eran los menos, y la mayoría que lo hacía por ganar dinero en una España en la que se pasaba mucha hambre después de la Guerra Civil. Tuve la suerte de conocer a Liana Romero, hija de La Reina de Corazones, espía rusa una de las agentes más importantes que operó en España en la Segunda Guerra Mundial, en el sur del sur, primero agente de los alemanes y, después, agente doble a los británicos en ambas orillas del Estrecho. Luego, pude contrastarlo con el Archivo Nacional de Reino Unido, encontré archivos y expedientes en los que aparece ella.

"Todo conllevó a que esta zona se convirtiera en un nido de espías, saboteadores agentes y el escenario de muchas operaciones secretas desconocidas para la mayoría"

¿Cómo describe el papel de la mujer en ese periodo?

La mujer jugó el mismo papel en este conflicto mundial que en la Dictadura: secundario, sumiso, tenía que ser esposa, madre, ama de casa, etc. Muchas más mujeres de las que yo me esperaba participaron en el juego de espías y espionaje, de agentes dobles, en España y en la provincia de Cádiz. Siempre se ha hablado de la mujer que seducía y usaba sus encantos, de la femme fatale, para sacar información, y sí, las hubo pero también otras como La Reina de Corazones que jugaron un papel muy importante. Y ésta última, aunque era de origen ruso, se casó con un oficial de la Marina Española, vivió y murió en España.

¿Qué le ha emocionado o removido más cuando ha investigado?

De alguna manera he cerrado un círculo y todo lo anterior ha cobrado sentido. Hasta ahora, intentaba mostrar que la II Guerra Mundial no pasó de puntillas, que esta provincia había tenido un papel muy importante en el conflicto bélico, pero también hubo muchas víctimas, además de las 87 personas que estuvieron en el campo de concentración. También hubo muchas víctimas gaditanas en la División Azul apoyando a los nazis luchando en el frente ruso y que murieron. Cuando viajo, investigo… no me emociono tanto como cuando lo escribo, entonces me he metido en la piel de ellos. Hay historias que me han conmovida. Ha dedicado un capítulo propio a cada uno de estos gaditanos junto con un documento que demuestra que estuvieron en un campos de concentración. Hay historias muy difíciles a la hora de encontrar información. Diego Pérez Núñez que acabo muriendo en el castillo de de eutanasia nazi, Sonnenstein. Allí aplicaban la eutanasia a todo aquel que no sirviese, que estuviese enfermo, con problemas físicos, psíquicos, y Diego murió allí en 1941. Otra historia llamativa fue la de un capo de Villamartín que fue capo en un campo de concentración, es decir, que era prisionero a servicio de los nazis, controlaba y vigilaba a los prisioneros. Cuando leo sobre estos temas es una forma de asomarme al abismo. cuando llego ahí me cuestiono qué hubiera hecho yo de haber vivido en la Alemania de los años treinta.

¿Se ha respondido a esa pregunta?

Sí, me da miedo pensar que me hubiera dejado arrastrar. Hay una cosa que está clara: la mayoría de los alemanes de los años treinta y principios de los cuarenta, en su inmensa mayoría, estaban convencidos de que lo que hacía Hitler era lo correcto. Se creó y se puso en funcionamiento una maquinaria de propaganda para absolverle la cabeza a todo un país y convencerles de que lo que hacían era lo correcto. Muchos mandos nazis estaban convencidos. Quién me dice a mí que no me hubiera dejado arrastrar también si hubiera vivido en esa época por esa tendencia, o como hicieron muchos, mirar para el otro lado. Estar en un campo de concentración era una lucha por la supervivencia y si te ofrecían ventajas, como al capo, por estar al frente de uno de los barracones y controlar o maltratar, si era necesario, a algunos de tus compañeros... No sé si es cuestionable o no moralmente en aquel contexto, en aquella época. Verlo a toro pasado ochenta años después es muy fácil.

¿Qué opina sobre cómo se da a conocer esta época en nuestro país, en esta ciudad? ¿Cómo debe ser abordado el asunto?

Debería abordarse con mucha pedagogía. Se dice que la historia sirve para evitar muchos errores, entre otras cosas. No digo que vaya a haber un régimen, un campo de concentración tal y como hubo en aquella época. El mismo monstruo se puede vestir de muchas maneras, con diferentes caretas. La única forma de combatirlo es saber cómo lo hace, para este caso concreto, sí sirve la historia. No es lo mismo opinar si un familiar tuyo fue prisionero en un campo de concentración que si no lo fue.

¿Cree que puede repetirse algo similar en Europa?

Sí, sin duda. Como digo, el monstruo se puede presentar con muchas caretas y de formas muy diferentes. No quiere decir que vayan a haber campos de concentración nazis como los de antes, pero estamos viendo cosas que ponen los pelos de punta y que recuerda a esto. La guerra de Ucrania tiene muchas similitudes en cuanto a sus inicios y cómo se inició, cómo se vende y se usa a la población y a los medios de comunicación a lo que pasó en aquellos años. La justificación es prácticamente idéntica. No sé si es un trabajo necesario pero sí es conveniente que se conozca, no solo por justicia, homenaje y memoria a esta gente, sino para que la historia no se repita.