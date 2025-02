Jerez/La mejor hamburguesa artesanal de Andalucía se sirve en Jerez de la Frontera. Así se decidió en el I Concurso Nacional a la Mejor Hamburguesa Artesanal de Andalucía celebrado recientemente en el marco del II Congreso Saborea de Andalucía que acogió el Palacio de Exposiciones de IFECA de Jerez.

El establecimiento jerezano Why Not, fundado en noviembre de 2023 porJosé Luis Núñez y Diego Bellido en la plaza Nicaragua del parque de San Joaquín, convenció al jurado con una propuesta denominada 'He man mash' con cuatro capas de ingredientes con la que se impuso en la final a Kinos Smokehouse &BBQ, también de Jerez, y La Tasquita del Majaceite de Benamahoma.

Ingredientes de la mejor hamburguesa artesanal de Andalucía

La creación de Why not denominada He Man Mash, en honor al personaje de ficción de Masters of The Universe de la editorial norteamericana DC Comics, tiene los siguientes ingredientes:

-Pan y carne picada de Sevilla

-Lechuga de Chpiona

-Tomate de Conil

-Aros de cebolla a la cerveza

-Mayonesa casera secreta

-Bacon de Alcalá de Guadaira, Sevilla

-Queso Cheddar rojo

-Patatas de arena de Sanlúcar de Barrameda

II Congreso Saborea Andalucía

El congreso gastronómico ‘Saborea Andalucía’ se celebró en Ifeca los pasado días 17, 18 y 19 de febrero de 2025 con varios objetivos, entre los que destacan, la difusión y posicionamiento de Andalucía a nivel nacional como destino gastronómico indispensable.

Este Congreso gastronómico profesional de proyección nacional e internacional viene ya rodado de otras convocatorias anteriores, como la que se celebró en Sevilla el año pasado y la que se está ultimando para abrir sus puertas en mayo en Extremadura, ‘Saborea Extremadura’.

En el encuentro participaron empresas de todas las provincias andaluzas y de España con más de 60 stands y 200 marcas del sector. Durante el mismo se presentaron 18 ponencias y se realizaron actividades tan destacadas como nueve catas, charlas-coloquios, y concursos como el mejor corte de paletas ibéricas, el mejor bocata gourmet o el mejor tocino de cielo.