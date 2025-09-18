El Mejor Juguete Sostenible del Año tiene raíces jerezanas

Con menos de un año en el mercado, 'Rey Mono' ha demostrado que el talento creativo español puede dejar huella en el mundo de los juegos de mesa. El primer lanzamiento de Badan Studios ha sido premiado como Mejor Juguete para un Mundo Sostenible 2025 y finalista como Mejor Juguete 2025 en la categoría Juegos por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

Badan Studios nació con una idea clara: usar el entretenimiento para mejorar las conexiones entre personas con un enfoque sostenible. 'Rey Mono' está producido en España, con materiales FSC y sin plásticos, busca disminuir la huella de carbono y concienciar de que cuidar del planeta también es parte del “juego”.

Detrás de esta propuesta están dos jóvenes emprendedores, Alejandro Roldán y Aida Caba, que siguen demostrando que se puede innovar en el entretenimiento apostando por valores y sostenibilidad. “Desde el principio queríamos demostrar que el diseño consciente y el emprendimiento pueden convivir con la diversión. Y sí, también pueden competir con los grandes. Este premio nos confirma que hay espacio para otra forma de hacer las cosas”, afirma Aida Caba, cofundadora de Badan Studios. Aida Caba, nacida en Algeciras, estudió la carrera de Publicidad y Marketing en la UCA en Jerez, ciudad de la que dice que está enamorada. Ambos han sido reconocidos como LinkedIn Top Voices en sus respectivas áreas. Destacan por contar con más de 7 años en el sector del Marketing y la Publicidad, trabajando la estrategia de marca para clientes internacionales. Además, comparten una visión común: crear experiencias que generen impacto real y aporten valor a las personas y al planeta.

El juego 'Rey Mono', junto al galardón.

Un juego que une generaciones

Aprender a jugar en menos de un minuto y disfrutarlo durante horas. En 'Rey Mono' la misión es sencilla y adictiva: conseguir el mayor número de puntos haciendo parejas de monos del mismo color antes que los demás. Un reto fácil de entender, pero lo bastante estratégico para enganchar a pequeños y adultos durante horas.

“Para nosotros el impacto no es solo medioambiental, es también emocional. Que una partida sirva para juntar a tres generaciones en la mesa y dejar un recuerdo”, añade Alejandro Roldán, cofundador del estudio.

Este reconocimiento se suma al obtenido en InterOcio 2025, donde 'Rey Mono' fue galardonado como Mejor Juego Familiar. Dos hitos que consolidan al proyecto como una de las revelaciones del año y reflejan lo que cada vez buscan más personas.

Reconocimiento al sector que apuesta por los valores

El jurado de los Premios AEFJ está formado por expertos en educación, psicología, consumo y diseño, así como por los principales distribuidores y retailers del sector. Que 'Rey Mono' haya destacado en la categoría de sostenibilidad refleja una tendencia clara: los juguetes son también motor de cambio social y medioambiental.

Para Badan Studios, este galardón no es una meta, sino un punto de partida. 'Rey Mono' es la primera pieza de una visión más grande: demostrar que el talento español puede crear un nuevo tipo de entretenimiento, consciente y cercano, capaz de dejar más huella en las personas y menos en el planeta.

Sobre Badan Studios

Badan Studios es una startup española que nace con el propósito de reinventar el entretenimiento a través de experiencias auténticas, sostenibles y memorables. Con sede en Madrid, la compañía apuesta por el diseño consciente, la producción local y la conexión entre generaciones. Su primer lanzamiento, 'Rey Mono, está marcando un antes y un después en la forma de entender los juegos de mesa familiares. Su primer lanzamiento, Rey Mono, ya ha sido reconocido como Mejor Juego Familiar en InterOcio 2025 y ahora como Mejor Juguete Sostenible del Año por la AEFJ.