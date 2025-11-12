El mejor panadero del mundo de 2025 visita el IES Asta Regia

José Roldán, en el centro, junto al resto de profesionales que asistieron al curso en el Asta Regia.

El instituto Asta Regia ha organizado durante este pasado lunes y martes 10 y 11 de noviembre un curso para profesionales de la panadería, que ha contado con la presencia del conocido José Roldán. Roldán fue galardonado el pasado 21 de julio en Sao Paulo con el premio UIBC World Baker of the Year que otorga anualmente la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC) y que viene a ser el Mejor Panadero del Mundo de 2025. El español se impuso en la ronda final a aspirantes de Francia, Alemania, Islandia, Taiwán y Brasil.

José Roldán, durante el curso.

El curso, impartido en horario vespertino, ha contado con la presencia de numerosos profesionales del sector en nuestra provincia como Daniel Jiménez, maestro pastelero de la Rosa de Oro, que han podido acercarse al mundo de la bollería creativa.

Roldán enseñó a hacer elaboraciones espectaculares y sabrosas de bollería y masa danesa en nuevas versiones, formados y rellenos que los profesionales admiraron y tomaron buena nota para posteriormente reflejarlos en sus negocios y trabajos de formación.

La presencia del cordobés en el instituto jerezano ha permitido, no obstante, que el panadero haya participado en las clases matinales con el alumnado que cursa el Ciclo de Panadería, repostería y confitería.