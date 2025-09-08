Ayuntamiento y Junta mejoran el acceso a 16 viviendas rurales de la cañada del Carrillo

La teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, ha supervisado los trabajos de arreglo del camino de acceso a la cañada del Carrillo. Dieciséis familias viven en este camino, que une los términos municipales de Jerez y El Puerto. Este núcleo de viviendas tiene su entrada desde la carretera de El Portal A-2002.

Sánchez ha explicado que el Ayuntamiento está realizando trabajos de mejora del pavimento en el tramo que comprende desde la carretera A-2002 al puente que cruza al arroyo del Carillo. Mientras, la Junta de Andalucía está arreglando la cañada o vía pecuaria desde el puente del arroyo del Carrillo hasta el termino municipal de El Puerto, dentro del programa de revalorización de la Red de Vías como Infraestructura Verde para la conectividad territorial de Andalucía.

“El objetivo del Ayuntamiento y de la Junta es el mismo, acondicionar, desde la colaboración institucional, este camino que da acceso a las viviendas de los vecinos de esta población rural”, ha señalado la responsable municipal durante la visita que ha tenido como objeto supervisar las obras que se llevan a cabo y en la que ha estado acompañada de técnicos municipales.

La Delegación de Desarrollo Rural está actuando en un tramo de camino de unos 500 metros lineales que se está pavimentando con zahorra artificial. Paralelamente, se ejecutan labores de desbroce y limpieza. “Queremos actuar también para retirar escombros; es una zona donde se producen vertidos ilegales de residuos”, ha afirmado la teniente de alcaldesa.

Sánchez ha señalado que una de las actuaciones más requeridas de las dieciséis familias que viven en la cañada del Carrillo es el arreglo del camino. En la pasada DANA este núcleo de viviendas quedó aislado por la crecida del arroyo del Carrillo, un canal que se encontraba colmatado de lodo y eneas, y cuyo caudal se rebosó inundando el camino que comunica entre sí las viviendas ubicadas a la falda de la Sierra de San Cristóbal.

En una primera visita a la zona, Susana Sánchez fue informada de que este canal, que presenta una construcción con base de hormigón, llevaba años sin limpiarse. En una segunda visita, la teniente de alcaldesa estuvo acompañada por un grupo de operarios que desarrollan labores de limpieza del canal para la prevención de nuevas inundaciones, ya que el agua de este arroyo se estancaba y sólo discurría cuando rebosaban los tubos de canalización de los pequeños puentes.

Por tanto, se procedió al desbroce de la vegetación y la limpieza de los lodos para evitar nuevas inundaciones. Ahora el Ayuntamiento y la Junta intervienen en el camino de acceso y en la vía pecuaria, respectivamente.