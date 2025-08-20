Ocho carreteras de la zona rural de Jerez serán reparadas en los próximos meses

Ocho carreteras de la red provincial que discurren por el término municipal jerezano estarán en obras durante los próximos meses. La actuación, promovida por la Diputación Provincial, contempla una mejora del firme de los tramos de estas vías que se encuentran actualmente en peor estado. Para ello, y dado que estas mejoras no se pueden realizar con las labores de mantenimiento ordinarias, se ha optado por realizar el encargo a una empresa que se encargará de acometer estas intervenciones en aquellas que tienen una mayor intensidad de tráfico.

De las 29 carreteras en las que la Diputación intervendrá, ocho de ellas discurren en su totalidad o en gran medida por la zona rural de Jerez siendo, muchas de ellas, la única vía de conexión con algunas pedanías y barriadas rurales. Entre las actuaciones previstas se encuentra la mejora de un tramo de un kilómetro de distancia de la carretera de Macharnudo (la CA-3102), una vía que sirve de interconexión entre los distintos pagos del oeste jerezano.

Por otro lado, se mejorará el firme de algo menos de un kilómetro de la CA-3107, una vía que conecta la A-2003 en las inmediaciones de Estella con la carretera del acceso a la Jerez-Los Barrios y a la autopista AP-4 por el paraje de Caulina. También se arreglará el pavimento de un tramo de dos kilómetros de la carretera que une Lomopardo con Estella (CA-3108).

El proyecto contempla también actuaciones en la carretera que conecta la barriada de El Portal con la A-381 (la CA-3109) —se intervendrá entre los kilómetros dos y seis—, así como en la conocida como carretera de Bolaños, que une Jerez con Puerto Real (CA-3113) en unos tres kilómetros aproximadamente. Además, la intervención incluye también cuatro kilómetros de la carretera de La Ina (CA-3110), una de las principales vías de conexión viaria entre Jerez y su zona rural, así como la carretera de acceso a Nueva Jarilla por la CA-4102. Finalmente, se contempla la mejora del firme de un tramo de dos kilómetros de la vía que une Torrecera con Paterna, en las inmediaciones del paraje de Los Isletes (CA-4107).

Buena parte de estas carreteras sufrieron daños durante las fuertes lluvias del pasado invierno que conllevó, incluso, el corte del tráfico durante algunos días para acometer las actuaciones necesarias para que volvieran a ser transitables. Esta intervención integral será realizada por la empresa Probisa, que ha sido la adjudicataria de la licitación iniciada por la Diputación Provincial. Los trabajos tendrán un coste de algo más de dos millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.