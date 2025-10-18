Meme Narbona, presidenta de Unidos por Santiago: “La presidencia es una gran responsabilidad pero también un reto”

Pregunta.-Meme, perteneces a una familia de largo arraigo en Cantarería. ¿Qué recuerdos tienes de tus vivencias de infancia en el barrio y de las historias que te transmitieron tus padres?

Respuesta.-Me crie en la Calle Marqués de Cádiz, mi abuelo tuvo una bodega en la Calle Nueva y mi madre montó su taller de cerámica en Cantarería, por tanto, Santiago es mi barrio. A Cantarería llegué ya en mi juventud. De mi infancia recuerdo mucha convivencia: jugar en la calle, muchos comercios de barrio —fruterías, ultramarinos, droguería, recova, lechería, refino, papelería, churrería, estanco…—, las tardes de vecinos sentados en la puerta, fiestas…

R.De Manualideas, recuerdo a los Niños de la Calle Nueva, que así se hacían llamar, cuna de los jóvenes artistas actuales del barrio. Mi madre los entretenía ensayando en el patio del taller para que no estuvieran en la calle. Para ilusionarlos, incluso les hizo El Prendi Chico, que procesionó varios años el Viernes Santo. Mis padres me transmitieron la importancia de ayudar a los demás, de tratar a las personas con respeto y cariño y construir un mundo mejor a través de pequeños gestos cotidianos.

P.-Has hecho de la cerámica tu forma de vida. ¿Eres más artesana que empresaria o al revés?

R.-Estudié cerámica y abaniquería, y mi pasión por la creatividad y lo artesanal me ha llevado a aprender y a practicar otras disciplinas como la creación de zapatos, bolsos, vidrieras, reciclado de muebles, tocados, bisutería o costura… Me apasiona crear y trabajar con las manos, pero para vivir de la artesanía tienes que ser saber gestionar, poner en valor el trabajo propio, en definitiva, ser empresaria.

P.-¿Qué aporta Manualideas a la vida del barrio?

R.-Manualideas ayuda a dinamizar al barrio. Cada año alrededor de cuatrocientas personas -y no solo de Jerez o de la provincia-, vienen a participar de nuestras actividades lo descubren, pasean por sus calles y lo ven con otros ojos.

P.-¿Qué supone haber asumido la tarea de presidenta de Unidos por Santiago?

R.-Asumir la presidencia de la Asociación fue una satisfacción y un honor por la confianza depositada en mí. Por otro lado, es una gran responsabilidad, pero también un reto, una oportunidad de colaborar en el desarrollo del barrio, darle visibilidad y devolverle el lugar que merece. Afortunadamente, cuento con un gran equipo, muy comprometido, con el que comparto la misma ilusión y que me facilita llevar adelante los proyectos.