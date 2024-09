El mensaje de García-Pelayo a Hacienda: "Trátame igual que a Cataluña y deja a Jerez respirar"

La alcaldesa María José García-Pelayo ha pedido este jueves a Hacienda que "deje respirar a Jerez". Durante el acto de inicio del curso político, la regidora ha sido preguntada por cómo afronta el final de año con unos presupuestos prorrogados desde 2022. En este punto, ha asegurado que desde la delegación de Economía se está trabajando en un borrador y "la intención es tenerlo para el año que viene pero necesitamos que antes nos escuche el ministerio de Hacienda".

"No voy a mirar para atrás ni voy a lamentar la deuda, pero nos impide ir por libre para tomar decisiones porque cualquier decisión debe contar con la supervisión de Hacienda. Esperamos que nos escuchen y nos respondan, igual que le cogen el teléfono a los independentistas", ha dicho.

En este sentido, ha ahondado en que a pesar de tener el presupuesto prorrogado, desde el gobierno local se sigue trabajando sin problema, "no es nada raro, igual que Pedro Sánchez. Tenemos crédito, el concepto presupuesto agotado no existe contablemente. Para eso están las modificaciones de crédito".

"Jerez no se para ni por los presupuestos prorrogados ni por una deuda, aunque lógicamente gobernar con dinero es mucho más fácil", ha dicho.

La alcaldesa de Jerez ha aprovechado, además, para recordarle al Gobierno central que "nos merecemos un trato especial por una deuda crónica. La Airef dice que no tiene retorno la situación económica del Ayuntamiento de Jerez pero está ciudad tiene que seguir despegando". "Trátame igual que a Cataluña o no te conviertas en un problema más cuando deberían ser nuestro aliado y solo nos pone chinitas, adoquines, en el zapato cuando Jerez cada vez tiene más inversiones", ha dicho

En el mismo sentido, ha insistido en que el principal problema en estos momentos es que "con la soga y amaneza de Hacienda siempre nos cuesta despegar". "Le digo a Hacienda: déjame en paz. Deja a Jerez respirar, nos tienen con respiración asistida. No me persigas. Creo profundamente en Jerez y en las posibilidades de Jerez. Estamos con ganas de trabajar y no hemos descansado ningún día. Déjanos vivir", ha concluido.